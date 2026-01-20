BGN → EUR
Световният туризъм достигна ново рекордно ниво през 2025 г.

Световният туризъм достигна ново рекордно ниво през 2025 г.

bTV Бизнес екип

Европа остава най-посещаваният регион в света

Световният туризъм достигна нов рекорд през 2025 г. с 1,52 милиарда международни туристически пътувания, съобщи UN Tourism.

По данни на организацията броят на международните туристи е с 4% по-висок спрямо 2024 г., което го прави най-високото ниво в постпандемичния период. Въпреки инфлацията в туристическите услуги и геополитическата несигурност, търсенето на пътувания е останало високо през цялата година.

След 30 години забавяне: Отварят ГКПП

Африка отчита увеличение от 8% до 81 милиона туристи, като Мароко и Тунис са сред страните с най-добри резултати. В Азия и Тихоокеанския регион ръстът е 6% до 331 милиона пътувания, което представлява 91% от нивата отпреди пандемията.

Богатството на Илон Мъск достигна почти 800 млрд. долара

Европа остава най-посещаваният регион в света със 793 милиона международни туристи през 2025 г. Това е с 4% повече спрямо предходната година и с 6% над нивото от 2019 г.

