Страна, 43 пъти по-малка от България, е сред най-богатите в света

Ето коя е тя

Люксембург е една от най-малките държави в Европа, но въпреки скромната си територия е сред най-богатите страни в света. С площ от едва 2586 кв. км страната е около 43 пъти по-малък от България, но е дом на едни от най-важните институции на Европейския съюз и на множество международни компании.

Историята на държавата започва през 963 г., когато граф Зигфрид придобива крепостта Lucilinburhuc, около която постепенно се оформя днешният град Люксембург. Днес страната е единственото велико херцогство в света, а държавен глава е великият херцог.

Малка държава с голяма икономика

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Люксембург е сред държавите с най-висок БВП на човек от населението в света. Развитите финансов сектор, инвестиционните фондове и присъствието на големи международни компании превръщат страната във важен европейски икономически център.

Страната е и едно от трите официални седалища на Европейския съюз наред с Брюксел и Страсбург. Там се намират Съдът на Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Евростат.

Снимка: iStock

В страната официално се използват три езика - люксембургски, френски и немски. От 2020 г. Люксембург стана и първата държава в света, която направи обществения транспорт напълно безплатен.

Град с подземна крепост

Една от най-големите забележителности на столицата е мрежата от около 23 километра подземни тунели, известни като каземати. Те са изграждани през XVII и XVIII век като част от мощната отбранителна система на града и носят на Люксембург прозвището „Гибралтарът на Севера“.

През годините тунелите са използвани не само за военни цели, но и като убежища по време на войните, складове, ферми за гъби и дори концертни пространства. Историческият център на града и укрепленията му са включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Какво още трябва да знаете за Люксембург

Снимка: iStock

Люксембург има население от около 660 000 души, но ежедневно десетки хиляди хора пътуват от Франция, Белгия и Германия, за да работят там.

Столицата е сред най-мултикултурните градове в Европа - в нея живеят представители на повече от 170 националности.

Страната е сред основателите на Европейския съюз и НАТО, а Шенгенското споразумение, което поставя началото на свободното движение в голяма част от Европа, е подписано именно в люксембургското село Шенген през 1985 г.

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