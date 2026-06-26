Туристите в Италия са похарчили 400 млн. евро по време на Зимните олимпийски игри

Около 250 000 чуждестранни посетители са пристигнали в Италия за спортното събитие

Чуждестранните туристи са изхарчили почти 400 млн. евро по време на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 г. Това сочи оценка на централната банка на Италия (Banca d’Italia) в изследване за международния туризъм, предаде „Ил соле 24 оре“, цитирано от БТА.

Около 250 000 чуждестранни посетители са пристигнали в Италия за спортното събитие.

Снимка: Reuters

Похарчената сума представлява 4,3% от общите приходи от международен туризъм през първото тримесечие. Най-много туристи са посетили Ломбардия, последвана от Венето и Трентито-Алто Адидже.

Въпреки положителните данни през първото тримесечие на 2026 г. е отчетен и значителен спад на туристите от Близкия изток заради конфликта с Иран. Големи намаления на туристическия поток от този регион са започнали още от края на февруари, когато избухна войната, сочи изследването на италианската централна банка.

Броят на туристите от Близкия изток е намалял с около 35 на сто през март, 60 на сто през април и 20 на сто през май в сравнение със съответните месеци на предходната година. Данните, обобщени в доклада на банката, са събрани с помощта на мобилните оператори в страната.