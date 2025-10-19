1 USD
1.67437 BGN
Петрол
61.33 $/барел
Bitcoin
$107,445.0
Последвайте ни
1 USD
1.67437 BGN
Петрол
61.33 $/барел
Bitcoin
$107,445.0
Свят Стив Джобс ще има своя собствена монета от 1 долар през 2026 г.

Стив Джобс ще има своя собствена монета от 1 долар през 2026 г.

Свят

bTV Бизнес екип

Колко ще струва монетата?

Американският монетен двор разкри дизайна на възпоменателна монета от 1 долар в чест на покойния съосновател и главен изпълнителен директор на Apple Стив Джобс, съобщава The Verge.

Монетата изобразява младия Джобс, седнал с кръстосани крака пред калифорнийски пейзаж с хълмове, съобщиха от Монетния двор. Разбира се, той носи поло. Има и надпис: „Създай нещо прекрасно“. Цитатът от 2007 г. е използван от наследниците му, за да очертае мирогледа и наследството на Джобс.

Ще струва 13,25 долара от уебсайта на Mint , но ще трябва да изчакате до 2026 г., за да се сдобиете с такава.

Монетата е част от дългогодишен проект, отдаващ почит на американските иновации, започнал през 2018 г., и няма нищо общо с ласкателните предложения на настоящия изпълнителен директор Тим Кук към Доналд Тръмп.

Снимка: Getty Images

Всеки щат може да номинира своя собствена икона, която да почете. Уисконсин, един от другите щати, представени през 2026 г., избра суперкомпютъра Cray-1 от средата на 70-те години на миналия век.

Когато номинира Джобс през февруари, губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм заяви, че той „олицетворява уникалната марка иновации, на която Калифорния се основава“.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата