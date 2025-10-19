Стив Джобс ще има своя собствена монета от 1 долар през 2026 г.

Колко ще струва монетата?

Американският монетен двор разкри дизайна на възпоменателна монета от 1 долар в чест на покойния съосновател и главен изпълнителен директор на Apple Стив Джобс , съобщава The Verge.

Монетата изобразява младия Джобс, седнал с кръстосани крака пред калифорнийски пейзаж с хълмове, съобщиха от Монетния двор. Разбира се, той носи поло. Има и надпис: „Създай нещо прекрасно“. Цитатът от 2007 г. е използван от наследниците му, за да очертае мирогледа и наследството на Джобс.

Ще струва 13,25 долара от уебсайта на Mint , но ще трябва да изчакате до 2026 г., за да се сдобиете с такава.

Монетата е част от дългогодишен проект, отдаващ почит на американските иновации, започнал през 2018 г., и няма нищо общо с ласкателните предложения на настоящия изпълнителен директор Тим Кук към Доналд Тръмп.

Снимка: Getty Images

Всеки щат може да номинира своя собствена икона, която да почете. Уисконсин, един от другите щати, представени през 2026 г., избра суперкомпютъра Cray-1 от средата на 70-те години на миналия век.