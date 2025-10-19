Стив Джобс ще има своя собствена монета от 1 долар през 2026 г.

Колко ще струва монетата?
Американският монетен двор разкри дизайна на възпоменателна монета от 1 долар в чест на покойния съосновател и главен изпълнителен директор на Apple Стив Джобс, съобщава The Verge.
Монетата изобразява младия Джобс, седнал с кръстосани крака пред калифорнийски пейзаж с хълмове, съобщиха от Монетния двор. Разбира се, той носи поло. Има и надпис: „Създай нещо прекрасно“. Цитатът от 2007 г. е използван от наследниците му, за да очертае мирогледа и наследството на Джобс.
Ще струва 13,25 долара от уебсайта на Mint , но ще трябва да изчакате до 2026 г., за да се сдобиете с такава.
Монетата е част от дългогодишен проект, отдаващ почит на американските иновации, започнал през 2018 г., и няма нищо общо с ласкателните предложения на настоящия изпълнителен директор Тим Кук към Доналд Тръмп.
Всеки щат може да номинира своя собствена икона, която да почете. Уисконсин, един от другите щати, представени през 2026 г., избра суперкомпютъра Cray-1 от средата на 70-те години на миналия век.
Когато номинира Джобс през февруари, губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм заяви, че той „олицетворява уникалната марка иновации, на която Калифорния се основава“.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN