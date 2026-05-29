Според BMW, хуманоидните роботи са бъдещето на автомобилното производство

bTV Бизнес екип

Според компанията хуманоидната форма позволява роботите да се използват в почти всяко работно място

За първи път BMW ще използва хуманоидни роботи в производството на автомобили в Европа. Два робота, разработени от Hexagon Robotics, в момента преминават тестове във фабриката в Лайпциг и се очаква да започнат работа от лятото. „Това ще бъде бъдещето на автомобилното производство“, казва Михаел Николаидес, ръководител на отдела за управление на процесите и дигитализация в BMW, предава ВВС. 

Според компанията хуманоидната форма позволява роботите да се използват в почти всяко работно място, където работи човек, тъй като имат сходни размери и възможности. Това улеснява внедряването им в съществуващите производствени процеси, вместо да се налага скъпо преустройство на поточните линии. Допълнителен фактор е и спадът в цената на роботите, което прави подхода по-икономически изгоден.

Роботът Aeon е с височина 1,65 м, тежи около 60 кг и може да се движи със скорост до 2,4 м/секунда, като носи товари до 15 кг за кратко. Той разполага с 21 сензора, включително камери, радари и микрофони, а обучението му се извършва чрез комбинация от симулации в дигитален модел на фабриката и телеоперация с човешко участие, включително обучение с подсилване и имитационно обучение.

В BMW роботите ще изпълняват задачи като подаване на части към производствени станции и операции тип „вземи и постави“, особено при сглобяване на батерии. Според компанията те могат да поемат повтаряща се или физически тежка работа и да помогнат при недостиг на работна ръка, като същевременно се очаква да се впишат в съществуващите работни процеси, а не да ги заменят изцяло.

Автомобилни производители като Toyota, Xiaomi и Hyundai също тестват или планират използване на хуманоидни роботи. В BMW вече има опит с подобни технологии в САЩ, където роботът Figure O2 е участвал в производството на хиляди автомобили. Въпреки ентусиазма експерти предупреждават, че възможностите на хуманоидните роботи често се надценяват заради демонстрации, но според тях реалната им роля ще нараства постепенно с развитието на технологиите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

