Свят Сметката за ток покачва ли се, ако държим електроуредите си включени в контакта?

Сметката за ток покачва ли се, ако държим електроуредите си включени в контакта?

bTV Бизнес екип

Намаляването на разходите е лесно и изисква само няколко навика

Много домакинства оставят електроуредите си включени в контакта. Телевизори, лаптопи, микровълнови печки и дори кафемашини продължават да харчат ток, дори когато не се използват. Малките количества електричество, които консумират в режим на готовност, постепенно се натрупват и могат да увеличат сметката за ток значително.

Според проучвания средното домакинство харчи около 30 паунда годишно само за ток, изразходван от уреди, оставени включени без реална нужда, пише Residential Energy Services. Това може да не изглежда много, но за дома с няколко телевизора, компютъра, игрални конзоли и кухненски уреди сумата бързо нараства, а с нея и разходите за енергия.

Какво е режим на готовност?

Режимът на готовност – известен още като „стендбай – е нискоенергиен режим, в който уредите остават включени, без да работят активно. Дори тогава те консумират малко електричество, което постепенно увеличава сметката за ток.

Как да намалите консумацията на енергия?

Намаляването на разходите е лесно и изисква само няколко навика:

  • Изключвайте уредите от контакта, когато не се използват – зарядни, малки кухненски уреди и устройства за лична грижа
  • Използвайте разклонители с ключ, за да изключвате няколко уреда наведнъж, особено при домашни развлекателни системи
  • Залагайте на енергоспестяващи режими и уреди. Много телевизори, конзоли и други устройства имат икономични настройки. Уредите с етикет Energy Saving Trust Recommended или енергиен клас „A“ също спестяват ток дори в режим на готовност

