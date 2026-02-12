След рекордните цени: Какво доведе до поевтиняването на зехтина през 2025 г.?

Предварителните оценки сочат, че през 2024/25 г. производството ще достигне около 2 110 хил. тона

През последните години потребителските цени на зехтина се повишиха значително, като между 2022 и 2024 г. нараснаха със 78%. Експертите посочват, че производството на зехтин постепенно се връща към по-нормални равнища след тежкия удар от горещите вълни и сушата. През 2025 г. обаче те намаляха с 23% в целия ЕС — първият спад след четири поредни години на ръст, показват данни на Евростат.

Цените са нараснали с 4,1% през 2021 г., с 14,5% през 2022 г., с 34,4% през 2023 г. и с 32,2% през 2024 г. Ако се разгледат месечните годишни изменения, инфлацията при зехтина в ЕС е надхвърляла 50% в продължение на няколко месеца от началото на 2021 г. През март 2024 г. тя достига 52,4%, като над 50% се задържа и в края на 2023 г.

Според Мариана Матос, генерален секретар на португалската асоциация Casa do Azeite, липсата на производство през двата предходни сезона (2022–2024 г.), вследствие на екстремната суша в целия Средиземноморски регион — особено в Испания — в комбинация с ниски запаси, е оставила повишаването на цените като единствен механизъм за балансиране на пазара.

Данните на Международния съвет по маслините (МОК) показват рязък спад в производството на зехтин в ЕС през последните сезони. През 2022/23 г. то намалява с 39% — до 1,39 млн. тона спрямо 2,27 млн. тона година по-рано. През 2023/24 г. има частично възстановяване до 1,55 млн. тона, но това остава под средните нива. Предварителните оценки сочат, че през 2024/25 г. производството ще достигне около 2 110 хил. тона, а през 2025/26 г. ще остане малко под това равнище. МОК отбелязва, че горещата вълна през лятото на 2022 г. е засегнала сериозно основните страни производителки в региона, като подчертава, че на всеки пазар колебанията в предлагането водят до съответен натиск върху цените.

Испания, която през последния сезон формира над 65% от производството на зехтин в ЕС, отчита най-голям спад на потребителските цени през 2025 г. сред 35 европейски държави — 38,9%. Следват Гърция с понижение от 29,2% и Португалия с 24% — единствените три страни със спад над средния за ЕС. Сред „Голямата четворка“ Франция регистрира най-малко понижение, докато в Италия и Германия спадът е по-изразен. В същото време най-голямо увеличение е отчетено в Албания, следвана от Румъния. Турция не фигурира в данните на Евростат, но според националната статистика цените на други хранителни масла, включително зехтин и слънчогледово олио, са се повишили с 31% между декември 2024 г. и декември 2025 г.

Рафаел Пико Асеведо от асоциацията на испанските износители ASOLIVA обяснява, че през предходните две години съчетанието от слаби реколти, ограничени доставки и високи разходи за енергия е изтласкало цените до исторически върхове. Значителното подобрение на производството през 2024/25 г., особено в Южна Европа, е допринесло за нормализиране на доставките и облекчаване на ценовия натиск. По думите му различията между държавите отразяват ролята им във веригата на стойността — в основните производители като Испания, Гърция и Португалия по-голямото предлагане се отразява по-бързо върху цените. Мариана Матос допълва, че освен увеличеното предлагане, и отслабеното търсене допринася за понижението, тъй като предходните поскъпвания са довели до рязък спад в потреблението.

