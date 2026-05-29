След 50 години: Култова автомобилна марка фалира

Официалният вносител на Lada в Германия, Lada Deutschland GmbH, окончателно прекрати дейността си и обяви фалит. Така една дълга глава от историята на руската марка в Европа приключва, оставяйки след себе си носталгия по времената, когато евтините и непретенциозни автомобили от Толиати имаха стабилно място на германския пазар, пише Auto Pub.

Краят на една епоха

До 2019 г. германските фенове все още можеха да купят модели като Granta, Vesta и легендарната Niva автомобил, който сякаш отказва да остарее. След това обаче дойде сблъсъкът с реалността под формата на екологичните изисквания Euro 6d.

За инженерите на АвтоВАЗ покриването на строгите европейски стандарти очевидно се оказа твърде сложна задача. В резултат вносът на Lada в Германия постепенно се превърна в трудно и скъпо начинание, при което всеки автомобил изискваше индивидуална сертификация.

Контрастът с миналото е показателен. През 1991 г. Lada продаваше около 50 000 автомобила годишно в Германия. До 2024 г. тази бройка е спаднала до едва 33 автомобила за цялата година. Накрая десетчленният екип на Lada Deutschland GmbH затвори офисите, изгаси светлините и остави германските пътища с още един автомобилен спомен от миналото.

От Берлин към Дубай

Докато Европа постепенно затваря вратите си за руската марка заради регулации и санкции, АвтоВАЗ вече търси нови пазари. И ако Старият континент изглежда недостъпен, то Обединените арабски емирства се очертават като следващата голяма надежда.

През 2024 г. президентът на АвтоВАЗ Максим Соколов обяви по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург, че Lada ще отвори собствен шоурум в Дубай. Плановете включват продажби на модели като Iskra и Niva Sport — автомобили, които трябва да намерят място сред луксозните SUV модели и суперколи на емирството.

За местен партньор беше избрана компанията Pearl Motors, известна най-вече с продажбата на премиум и луксозни автомобили. И макар комбинацията да изглежда необичайна, от гледна точка на маркетинга тя има известна логика в Дубай Lada действително би била екзотика.

Големите амбиции

След шумните анонси през 2024 и 2025 г. първите версии на Vesta, адаптирани за пустинните условия, вече започват да пристигат в ОАЕ. От АвтоВАЗ уверяват, че напрежението в Близкия изток няма да попречи на експанзията им.

Пред компанията обаче стои сериозно предизвикателство да убеди клиентите в Дубай, че Lada може да бъде реална алтернатива на утвърдените марки. Особено на пазар, където Rolls-Royce, Lamborghini и Mercedes G-Class са ежедневие. В известен смисъл има нещо впечатляващо в увереността на АвтоВАЗ. След като губи пазар, който някога е купувал десетки хиляди автомобили годишно, компанията насочва поглед към един от най-луксозните автомобилни центрове в света.

Дали милионерите в Дубай ще заменят своите G-Class модели с Niva, засега остава по-скоро любопитна хипотеза. Историята на Lada продължава, макар и далеч от германските аутобани.