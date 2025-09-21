Сингапурски банкер продава вечеря за почти $19 000 - повече от обяд с Бъфет през 2014 г

„В елегантна и интимна атмосфера тази вечеря обещава стимулиращ разговор и изключителна компания"

На търга на Sotheby's вечеря с главния изпълнителен директор и член на борда на директорите на DBS Group, Тан Су Шан, донесе 15 000 долара. Събирането включваше шампанско преди ордьоврите, частна вечеря за шестима души, организирана от Тан, и обиколка на Националната галерия на Сингапур, художествен музей, поместен в два национални паметника.

„В елегантна и интимна атмосфера тази вечеря обещава стимулиращ разговор и изключителна компания – идеална за участник, търсещ вдъхновение, нови контакти и място на масата с една от най-уважаваните личности в Сингапур“, заявиха от Sotheby's.

Тан Су Шан пое поста главен изпълнителен директор на най-голямата банка в Югоизточна Азия през март тази година. Тя има над 35 години опит в банковото дело и управлението на богатството, като преди това е заемала високи позиции в Morgan Stanley и Citibank. През 2010 г. се присъединява към DBS Bank като ръководител на отдела за потребителско банкиране и управление на богатството.

Благотворителни вечери с известни личности

Що се отнася до благотворителните търгове, предлагането на храна с известни личности и водещи бизнес лидери отдавна е обичайна практика – особено когато присъстват най-богатият 1% от населението.

През 2022 г. наддавач плати над 19 милиона долара, за да вечеря с американския инвеститор и изпълнителен директор на Berkshire Hathaway Уорън Бъфет за благотворителна организация в Сан Франциско. През 2014 г. сингапурец плати над 2 милиона долара, за да обядва с Бъфет.

Този емпиричен търг с участието на Тан беше част от честванията на 10-годишнината на Националната галерия на Сингапур. Благотворителната вечеря, проведена в събота, 13 септември, събра над 2,8 милиона сингапурски долара.

Събраните средства ще бъдат използвани за осъществяване на мисията на Галерията да направи изкуството достъпно за всички – от организирането на нови изложби, задълбочаване на кураторските изследвания до разширяване на програми, които включват деца, възрастни хора и маргинализирани общности, се казва в изявление на музея.

Търгът, организиран от Sotheby's, се проведе на гала вечеря и представи близо 90 „редки произведения на изкуството и луксозни преживявания“, включително творба на съвременния китайски художник с мастило Ли Хуайи, която беше продадена за 517 000 сингапурски долара – рекорд за артикул, продаден на търг в Галерията.