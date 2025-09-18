Ще има ли такса за посещение във Венеция и през следващата година?

Таксите тази година са донесли на града 5,4 млн. евро

През април тази година посетителите на италианския град Венеция трябваше да заплащат входна такса в размер до 10 евро за еднодневно посещение на града. Таксуването ще остахне и през следващата година, като вероятно ще обхваща повече дни, предава Welt.

Снимка: iStock

Северна Италия планира през 2026 г. общо 60 дни между началото на април и края на юли, в които дневните посетители ще трябва да плащат, съобщи общинската администрация. Тази година в определени дати се изискваше между пет и десет евро, ако човек искаше да прекара няколко часа през деня в уличките около площад „Сан Марко“ и моста „Риалто“. Каква ще бъде сумата занапред, градът засега не уточнява, но се предполага се, че таксата ще се повиши.

Откога ще таксуват през следващата година?

Стартът на следващия цикъл е 3 април 2026 г., а последната дата за плащане – 26 юли. През тази година повече от 720 000 еднодневни посетители се регистрираха, което донесе на града около 5,4 млн. евро. Все пак мнозина успяха да избегнат плащанията, тъй като официално мярката все още се намира в тестова фаза.

Таксата има за цел да помогне при управлението на масовия туризъм в града с множеството канали и дворци. През първата година тя се прилагаше в 29 дни, след това – в 54. Следващата година те ще станат 60. В историческия център на Венеция днес живеят едва около 50 000 души и това е по-малко, отколкото са хотелските легла в града. Гостите на хотели, които остават по-дълго, са освободени от дневната такса. Те обаче трябва да плащат туристическа такса за нощувка.

