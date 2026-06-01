„Ще дойда…или не“: GenZ масово не се появават на първия работен ден

Каква е причината 87% от младото поколение да не се явява на първия работен ден, след подписан договор

Младото поколение Z все повече третира работодателите си като лоши Tinder срещи. И въпреки че за някои „ghosting-ът“ е смъртен грях, това явление излиза от приложенията за онлайн запознанства и се пренася директно в корпоративния свят.

Също като лоша среща, представителите на поколението Z се отнасят към потенциалните си работодатели като към неуспешни романтични партньори и просто не се явяват на интервюта за работа или дори на първия си работен ден, без да се обадят или да предупредят.

Уебсайтът за заетост Indeed е анкетира 1500 компании и 1500 работещи хора във Великобритания и установява, че „изчезването без обяснение“ при кандидатстване за работа е широко разпространено: 75% от работещите признават, че през последната година са игнорирали потенциален работодател, пише Fortune.

Отказ на интервю без да уведомиш работодателя

Цели 93% от представителите на поколението Z са заявили пред глобалната платформа за подбор на персонал, че поне веднъж са се отказали от интервю, без да уведомят работодателя.

Още по-лошо – впечатляващите 87% са успели да преминат интервютата, да получат работа и да подпишат договор, само за да не се появат на първия работен ден.

Причината? Според проучването това ги кара да се чувстват така, сякаш контролират собствената си кариера. За бизнеса обаче ефектът е точно обратният: повече от половината анкетирани компании казват, че подобно поведение е направило наемането на служители по-трудно.

И компаниите, и милениалите също го правят

Въпреки че поколението Z е най-големият виновник, бейби бумърите, поколението X и милениалите също не са безгрешни. Данните на Indeed показват, че всички поколения понякога прибягват до подобно поведение.

Почти половината от анкетираните заявяват, че възнамеряват отново да „изчезнат без следа“, а една трета смятат, че е приемливо да го направят още преди интервюто.

Разликата е, че докато представителите на поколението Z се чувстват по-уверени и овластени, когато игнорират работодатели, по-възрастните работници често съжаляват почти веднага. Милениалите например са най-склонни да изпитват тревожност след подобна постъпка и да се притесняват, че тя може да навреди на бъдещите им професионални възможности.

Дори работодателите не остават по-назад. Един на всеки петима работници се оплаква, че потенциален работодател не се е явил на уговорено телефонно интервю, а 23% са получили устно предложение за работа, след което са били оставени без никаква последваща информация.

Именно затова много хора днес смятат, че подобно поведение е оправдано. Повече от половината са съгласни, че щом работодателите игнорират кандидатите, кандидатите също имат право да постъпват така.

И, може би изненадващо, над една трета от компаниите смятат това виждане за разумно.

Данните потвърждават подозренията и предлагат решение

За много работодатели данните на Indeed вероятно потвърждават подозренията им, че поколението Z има проблеми с поемането на ангажименти.

В края на миналата година интервюиращ от MIT и изпълнителен директор във финансовия сектор беше толкова разочарована от младите кандидати, които не се явяват на интервютата си, че публикува гневен коментар в X (бившия Twitter). Публикацията впоследствие беше изтрита, но бързо обиколи социалните мрежи.

„Един кандидат просто не се появи, след като сам избра удобен час от календара ми“, пише Кристина Ци, изпълнителен директор на финансовата компания Databento и член на управителния съвет на MIT. „Разбирам, че университетът не е за всеки, но тази една среща може да повлияе на следващите четири години от живота ти.“

Подобно на MIT, британската Национална статистическа служба (ONS) също установява, че е трудно да се ангажира поколението Z.

Държавната институция дори е била принудена да прекрати събирането на ключови данни за заетостта, защото младите хора просто не са отговаряли на телефонните анкети.

Ако работодателите искат да привлекат поколението Z, данните на Indeed показват, че трябва да направят предложенията си по-привлекателни. Когато са били попитани как работодателите могат да намалят вероятността кандидатите да ги „ghost-нат“, работниците са поставили по-високото заплащане на първо място, следвано от по-добри социални придобивки.

Indeed установява също, че кризата с разходите за живот е засилила това явление. Около 40% от анкетираните признават, че са по-склонни да прекъснат контакт с работодател, ако намерят работа с по-висока заплата или с по-евтино и удобно придвижване до работното място.

В крайна сметка въпросът не е само в това да получиш работа. За младите служители е важно и дали могат реално да си позволят да приемат предложението.

Много представители на поколението Z са принудени да отказват позиции, защото не могат да покрият първоначалните разходи, свързани със започването на нова работа – като закупуване на подходящо работно облекло или месечна карта за транспорт.