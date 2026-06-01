НСИ: Годишната инфлация продължава да расте

В кои сектори има най-значително увелиение?

НСИ отчита ръст на годишната инфлация в предварителната експресна оценка за май, публикувана днес. Данните показват, че инфлацията продължава възходящата си тенденция, цитира БНТ.

Годишната инфлация, измерена чрез Индекса на потребителските цени, достига 7%, при 6,8% за предходния месец април. На месечна база поскъпването е 0,2 на сто, сочат още данните. През май най-значително увеличение на цените се наблюдава при групите „Транспорт“ (1,2%), „Услуги на ресторанти и хотели“ (0,9%) и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0,9%).

Намаление на цените е отчетено в категориите „Развлечения, спорт и култура“ (-1,9%) и „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (-0,3%). По данни на Хармонизирания индекс на потребителските цени, използван и от Евростат, годишната инфлация в България е 6,3%. Окончателните резултати за инфлацията през май ще бъдат обявени на 15 юни.