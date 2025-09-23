Шефът на Oracle струва повече от Bank of America с почти 400 млрд. долара

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Богатството на съоснователя на Oracle е нараснало с безпрецедентните 195 млрд. долара
Лари Елисън вече е приблизително два пъти по-богат, отколкото в началото на годината, и лично притежава повече средства от Bank of America.
Състоянието на съоснователя на Oracle нарасна с безпрецедентните 195 млрд. долара през 2025 г., достигайки 388 млрд. долара към края на търговията в понеделник, сочи Bloomberg Billionaires Index, цитирано от Business Insider.
Тази сума надхвърля пазарната капитализация от 385 млрд. долара на Bank of America, която през миналата година реализира над 100 млрд. долара приходи и 27 млрд. долара нетна печалба и се нарежда сред 30-те най-ценни публични компании в света.
Елисън, председател и технически директор на Oracle, е вторият най-богат човек в света след главния изпълнителен директор на Tesla и SpaceX Илон Мъск, чието състояние възлиза на 452 млрд. долара.
Елисън е с над 100 млрд. долара по-богат от главния изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг и председателя на Amazon Джеф Безос, чиито състояния се оценяват съответно на 269 млрд. и 250 млрд. долара.
Елисън притежава около 41 % от акциите на Oracle, които поскъпнаха с 97 % от началото на годината до рекордни стойности. Инвеститорите очакват Oracle да изиграе ключова роля в изграждането на инфраструктурата, необходима за бума на изкуствения интелект.
Задълженията по сключени, но все още неизпълнени договори на Oracle нараснаха с над 350 % на годишна база през последното тримесечие до 455 млрд. долара, след като компанията подписа огромни споразумения с лидери в областта на ИИ, включително разработчика на ChatGPT OpenAI.
Главният изпълнителен директор Сафра Катц прогнозира, че приходите на компанията от облачна инфраструктура ще се увеличат 14 пъти – от около 10 млрд. долара през последната финансова година до 144 млрд. долара за годината, която приключва през май 2030 г., сума, която е приблизително 2,5 пъти по-голяма от общите приходи на Oracle от 57 млрд. долара за последната финансова година.
Нетното богатство на Елисън приблизително се е упеторило през последните три години, тъй като цената на акциите на Oracle се е повишила от под 70 долара до 328 долара към края на търговията в понеделник.
Милиардерът, който живее на хавайски остров, купи и около 1,6 % от Tesla, преди да се присъедини към борда на производителя на електромобили през декември 2018 г. Стойността на тази позиция днес би надхвърлила 20 млрд. долара, ако все още я притежава.
Той се оттегли през 2022 г. и вече не е длъжен да оповестява дела си.
