Шефът на Oracle струва повече от Bank of America с почти 400 млрд. долара

Лари Елисън вече е приблизително два пъти по-богат, отколкото в началото на годината, и лично притежава повече средства от Bank of America.

Състоянието на съоснователя на Oracle нарасна с безпрецедентните 195 млрд. долара през 2025 г., достигайки 388 млрд. долара към края на търговията в понеделник, сочи Bloomberg Billionaires Index, цитирано от Business Insider.

Сравнение с Bank of America и други милиардери

Тази сума надхвърля пазарната капитализация от 385 млрд. долара на Bank of America, която през миналата година реализира над 100 млрд. долара приходи и 27 млрд. долара нетна печалба и се нарежда сред 30-те най-ценни публични компании в света.

Елисън, председател и технически директор на Oracle, е вторият най-богат човек в света след главния изпълнителен директор на Tesla и SpaceX Илон Мъск, чието състояние възлиза на 452 млрд. долара.

Елисън е с над 100 млрд. долара по-богат от главния изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг и председателя на Amazon Джеф Безос, чиито състояния се оценяват съответно на 269 млрд. и 250 млрд. долара.

Ключовата роля на Oracle в инфраструктурата за AI

Елисън притежава около 41 % от акциите на Oracle, които поскъпнаха с 97 % от началото на годината до рекордни стойности. Инвеститорите очакват Oracle да изиграе ключова роля в изграждането на инфраструктурата, необходима за бума на изкуствения интелект.

Задълженията по сключени, но все още неизпълнени договори на Oracle нараснаха с над 350 % на годишна база през последното тримесечие до 455 млрд. долара, след като компанията подписа огромни споразумения с лидери в областта на ИИ, включително разработчика на ChatGPT OpenAI.

Главният изпълнителен директор Сафра Катц прогнозира, че приходите на компанията от облачна инфраструктура ще се увеличат 14 пъти – от около 10 млрд. долара през последната финансова година до 144 млрд. долара за годината, която приключва през май 2030 г., сума, която е приблизително 2,5 пъти по-голяма от общите приходи на Oracle от 57 млрд. долара за последната финансова година.

Нетното богатство на Елисън приблизително се е упеторило през последните три години, тъй като цената на акциите на Oracle се е повишила от под 70 долара до 328 долара към края на търговията в понеделник.

Инвестицията в Tesla

Милиардерът, който живее на хавайски остров, купи и около 1,6 % от Tesla, преди да се присъедини към борда на производителя на електромобили през декември 2018 г. Стойността на тази позиция днес би надхвърлила 20 млрд. долара, ако все още я притежава.

Той се оттегли през 2022 г. и вече не е длъжен да оповестява дела си.

