Шефът на Nvidia: Сега е идеален момент да станете водопроводчик

По време на световния икономически форум в Давос, главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг заяви, че сега е перфектният момент да се упражнява занаят. С развитието на технологиите човешкият фактор става все по-важен и този бум създава търсене на физически труд, пише The Business Insider.

„Прекрасно е, че работните места са свързани с майсторство и ще имаме водопроводчици, електротехници, строители“, казва той в разговор с главния изпълнителен директор на BlackRock Лари Финк в Давос, Швейцария.

Хуанг описа бума на AI като „най-голямото инфраструктурно разрастване в човешката история“, което ще създаде „много работни места“.

Изкуственият интелект и пазара на труда

Влиянието на изкуствения интелект върху пазара на труда е водеща тема на тазгодишния форум в Давос. Хуанг отдавна твърди, че AI няма да бъде масовият „убиец“ на работни места, за какъвто го смятат някои. Той посочи радиологията като пример: макар AI да е автоматизирал част от задачите на радиолозите, броят на работните места в областта всъщност е нараснал.

„Кръстникът“ на изкуствения интелект Джефри Хинтън по-рано също заяви, че ръчният труд е по-защитен от ИИ, но по друга причина: ще е нужно повече време, докато AI придобие достатъчна сръчност за по-физически задачи.

Ръст на търсенето и възнагражденията

В Давос в сряда Хуанг посочи, че в САЩ се наблюдава „значителен бум“ на търсенето на ръчни професии, ангажирани с изграждането на инфраструктура за ИИ, като в някои случаи заплатите почти се удвояват.

„Говорим за шестцифрени заплати за хората, които строят фабрики за чипове, компютри или ИИ, и имаме сериозен недостиг на такива кадри“, каза Хуанг.

Той добави: „Всеки трябва да може да изкарва добри пари. Не е нужно да имате докторска степен по компютърни науки, за да го постигнете.“

