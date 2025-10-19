Шефът на известен производител на бира получава 10 милиона евро

Акционерите се готвят да оспорят щедрото възнаграждение на бъдещия главен изпълнителен директор

Лондонският конгломерат за алкохолни напитки Diageo, който притежава марки като бира Guinness, уиски Johnnie Walker, ром Captain Morgan и ликьор Baileys, ще се сблъска с бунт от страна на акционерите си следващия месец.

Британската телевизионна мрежа Sky News съобщи, че Glass Lewis, консултантска фирма, която съветва акционерите относно решенията за гласуване, е призовала акционерите на Diageo да гласуват против доклада за заплатите на годишното общо събрание на компанията в началото на ноември.

Това се дължи на близо 8,5 милиона паунда (9,8 милиона евро) в акции, присъдени на водещия кандидат за следващия изпълнителен директор, Ник Джангиани , който в момента изпълнява длъжността. Консултантската компания твърди, че обосновката за подобно плащане е погрешна.

„Предвид значителния размер на наградите, приблизително 8,48 милиона паунда, смятаме, че акционерите с право биха очаквали повече разяснения относно условията, свързани с тези награди“, каза Глас Луис, според Sky News. „Без убедителна обосновка защо по-голямата част от наградите не са свързани с резултатите, смятаме, че този проблем в момента възпрепятства подкрепата на акционерите за това предложение“, добавиха от компанията.

Гласуването на акционерите относно доклада за възнагражденията обаче е само консултативен характер и резултатът не е обвързващ за Diageo.

Diageo: Това е обезщетение при смяна на работодател

Снимка: iStock

В отговор на препоръката на Глас Луис, говорител на Diageo заяви, че трудовото споразумение е било до голяма степен под формата на акции и е служило за компенсиране на Джангиани за това, което е загубил, като е напуснал предишния си работодател и е присъединил се към Diageo.

„При определяне на структурата и стойността на подобни споразумения, комисията по възнагражденията се стреми да гарантира, че всяко възнаграждение е на справедлива стойност, не по-висока от стойността на наградите, от които кандидатът се е отказал. Като главен изпълнителен директор, Ник е длъжен да държи акции както по време на мандата си, така и след прекратяване на трудовото правоотношение“, обясни производителят и дистрибутор на алкохолни напитки.

Ник Джангиани се присъедини към конгломерата като главен финансов директор миналия септември. Той беше назначен за временно изпълняващ длъжността главен изпълнителен директор през юли, след като тогавашният шеф Дебра Крю беше уволнена заради лошите резултати на компанията. Джангиани вероятно ще я наследи за постоянно, като назначението се очаква да се състои следващия месец, съобщи Sky News.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN