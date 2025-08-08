Северна Македония отчита рекорден ръст на заплатите

Както у нас, така и в югозападната ни съседка, най-високите възнаграждения са в IT сектора

Нетната средна работна заплата в Северна Македония достигна рекордните 45,796 денара (745.1 евро) през май – най-високото ниво от обявяването на независимостта на страната през 1991 година. Годишният ръст на заплатите се е ускорил до 11.0%, в сравнение с 10.6% през април, което е най-високият темп от август 2024 година досега, показват последните данни на националната статистическа служба на страната.

Минималната заплата като двигател на растежа

Ръстът в заплатите е резултат от правителственото решение за увеличение на минималната работна заплата с 8.1%, което я повиши до 24,400 денара (396.2 евро) от март. Това е втората поредна корекция за последните 14 месеца, след като през март 2024 година минималната заплата беше увеличена от 20,175 денара (327.5 евро) до 22,567 денара (366 евро).

Освен това заплатите в здравеопазването бяха повишени с 15%, което също допринася за общия растеж на средните доходи.

Всички сектори бележат ръст

През май всички основни икономически сектори в Северна Македония отбелязват годишен ръст на заплатите, макар и с различна интензивност. Финансовият сектор е начело с годишен ръст от 23.9%. Търговията на едро и дребно също бележи значителен ръст от 15.1%, което е най-високото ниво от декември 2022 година. Строителният сектор също показва подобрение, като преминава от минимален спад от -0.2% през април към годишен ръст от 4.9% през май.

Електроенергийният сектор обаче остава с най-слаб ръст – едва 2.8% на годишна база. Секторът на хотелиерството забавя темпото си, като ръстът на заплатите там достига 6.4%, което е най-ниското му равнище от декември 2021 година. Средната нетна заплата в IT сектора достига 81,718 денара (1,329.1 евро), което го прави най-добре платения сектор в страната.

Финансовият сектор е на второ място с 69,434 денара (1,129.2 евро) средна нетна заплата, което е значително над общата средна стойност за страната.

Инфлацията забавя реалния ръст

Въпреки че заплатите в Северна Македония се повишават бързо, част от този ръст се "изяжда" от инфлацията. Това означава, че макар хората да получават повече пари, те могат да купят по-малко с тях заради поскъпването на стоките и услугите. През май реалният ръст на заплатите – тоест този, който отчита влиянието на инфлацията, е 7.5%.

Това е леко забавяне спрямо април, когато е бил 7.8%. Причината е, че инфлацията през май се ускорява до 3.3%, а през юни вече достига 4.5%. Така поскъпването на живота намалява ефекта от увеличените доходи. Препоръки от Европейската комисия Европейската комисия прогнозира, че реалните заплати ще продължат да се увеличават и през втората половина на 2025 година благодарение на по-високата минимална работна заплата и очакваното забавяне на инфлацията.

Въпреки това институцията подчертава, че недостигът на работна ръка остава сериозно предизвикателство. Участието в трудовия пазар остава ограничено, а търсенето на квалифицирани кадри се засилва. Северна Македония отбелязва исторически ръст на заплатите, което е сигнал за икономическо оживление. Въпреки това устойчивостта на този растеж ще зависи от редица фактори, включително от инфлацията, стабилността на пазара на труда и икономическата политика. За правителството е важно да гарантира, че номиналните увеличения на заплатите водят до реално подобрение в стандарта на живот на населението.

