САЩ стават все по-зависими от европейския внос

Блокът превъзхожда Китай както по обща стойност, така и по брой стоки

Съединените щати разчитат повече на внос от Европейския съюз, отколкото се предполага, като блокът превъзхожда Китай както по обща стойност, така и по брой стоки, според проучване на германския икономически институт IW.

Тази зависимост е нараснала значително през последните 15 години, като броят на продуктовите групи, в които поне 50% от вноса идва от ЕС, се е увеличил до над 3100 миналата година, от над 2600 през 2010 г., според IW.

Констатациите показват, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е можела да има по-силна позиция в тарифните преговори с Вашингтон, които са довели до базова ставка от 15% за повечето стоки от ЕС, се казва в доклада, цитиран от Reuters. Общата стойност на вноса на тези стоки - които включват химически продукти, електрически стоки, машини и оборудване - достигна 287 милиарда долара, близо 2,5 пъти повече отколкото през 2010 г.

За сравнение, Китай миналата година е представлявал 2925 от тези продуктови групи, с обща стойност 247 милиарда долара.

Зависимостта на САЩ от Китай е намаляла значително с течение на времето в хода на очевиден процес на намаляване на риска, каза IW.

Продуктите на ЕС с постоянно висок дял на вноса вероятно ще бъдат трудни за заместване в краткосрочен план, фактор, който блокът трябва да има предвид, ако търговското напрежение ескалира, каза IW. Като последна мярка, ЕС може да се насочи към стоки, критични за американската икономика, за ограничения на износа, заяви институтът.

Въпреки че само данните за търговията не могат да обхванат напълно колко важни са тези стоки за американските купувачи, проучването „може да се използва, за да се изясни на американците, че ако продължат да повишават тарифите, ще си стрелят в крака“, каза съавторът Самина Султан.

