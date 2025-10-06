1 USD
Свят САЩ: „Върви си вкъщи и вземи 2500 долара“

САЩ: „Върви си вкъщи и вземи 2500 долара“

Свят

bTV Бизнес екип

Правителството предлага парична помощ на тийнейджъри мигранти

САЩ предлагат на тийнейджъри мигранти 2500 долара, за да се завърнат доброволно у дома. Правителството на Съединените щати планира да предложи 2500 долара парична помощ на тийнейджъри мигранти, които доброволно решат да се върнат в родината си, според вътрешен документ на федералната администрация, съобщава CBS News.

В известие, изпратено от Министерството на здравеопазването и социалните услуги в петък, беше посочено, че Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати ще предостави еднократна помощ за целите на реинтеграцията на непридружени мигранти над 14-годишна възраст, които решат доброволно да се върнат в страната си на произход.

Снимка: Getty Images/iStock

Тази оферта важи изключително за непълнолетни, които са под юрисдикцията на Службата за бежанци към Министерството на здравеопазването и социалната закрила, което е законово задължено да ги настанява в приюти, приемни семейства и други институции, докато навършат 18 години или не им бъде намерен подходящ настойник.

Децата от Мексико не са обхванати от тази мярка. Според американските власти повечето непълнолетни, които преминават границата сами, идват от Централна Америка без родители или законни настойници.

Доброволното завръщане е отделен правен процес, който трябва да бъде одобрен от съдия по имиграционните въпроси, а безвъзмездната помощ от 2500 долара се изплаща само след като заявлението бъде одобрено и детето пристигне в родината си.

Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) съобщава, че програмата първоначално ще бъде предлагана на 17-годишни, като подчертава, че тя им дава възможност да избират и да вземат информирано решение за собственото си бъдеще.

Тази мярка е част от по-широка стратегия на администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, насочена към намаляване на броя на мигрантите в Съединените щати, както чрез принудителни, така и чрез доброволни депортации, обяснява CBS.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

