Паднало правителство – паднал фондов пазар

Борсовият индекс и акциите на Франция потънаха след оставката на Льокорню

Разходите по заемите на Франция рязко се повишиха, борсовият индекс на Париж спадна, а акциите на банките потънаха, след като страната затъна в още по-дълбока политическа нестабилност след оставката на премиера Себастиан Льокорню.

Индексът CAC 40 на водещите акции падна с 1,3%, след като веднага след обявяването на оставката регистрира спад от над 2%, предаде АФП, цитирано от БГНЕС.

Падане на акции

Снимка: Getty Images

Новината за оставката бързо отекна на финансовите пазари и предизвика бурна реакция от страна на инвеститорите. На борсата Euronext Paris акциите на LVMH паднаха с 1,68% към 10:22 ч., на BNP Paribas с 5,68%, на Airbus с 1,2%, на Kering с 2,64%, а на Renault с 3,72%.

„Ако се премине прагът от 3,60%, френският дълг може да се окаже под масивни атаки, което ще направи пазарите още по-нервни“, посочи Антоан Андреани, ръководител на изследванията в търговската платформа XTB France.