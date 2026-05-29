САЩ удължиха процедурата по продажбата на международните активи на „Лукойл“ до 27 юни

Наложените санкции доведоха до продажбата на международния портфейл на „Лукойл“, оценяван на приблизително 22 млрд. долар

САЩ вчера удължиха до 27 юни лиценза, който позволява на компании да водят преговори с втория по големина руски производител на петрол „Лукойл“ за придобиване на международните активи на дружеството. Това съобщи американското Министерство на финансите, цитиранА бта.

Вашингтон вече е удължавал крайния срок около шест пъти, след като през октомври миналата година наложи санкции срещу „Лукойл“ и руската държавна петролна компания „Роснефт“. Мерките бяха въведени заради ролята на приходите им в подкрепата на войната в Украйна, която продължава вече повече от четири години.

Наложените санкции доведоха до продажбата на международния портфейл на „Лукойл“, оценяван на приблизително 22 млрд. долара. В него влизат нефтени находища, рафинерии и мрежи от бензиностанции – от Ирак до Финландия. Процесът по продажбата е привлякъл интереса на над десетина потенциални купувачи. Сред тях са американският петролен гигант „ЕксонМобил“, както и бившият собственик на „ПорнХъб“.

Според условията, всяка бъдеща сделка трябва да гарантира, че „Лукойл“ няма да получи авансово плащане. Всички приходи от продажбите следва да бъдат депозирани в замразена сметка под юрисдикцията на Вашингтон. Освен това всяка сделка ще трябва да получи окончателно одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC).