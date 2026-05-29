×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1617 BGN
Петрол
84.96 $/барел
Bitcoin
$73,797.1
Последвайте ни
1 USD
1.1617 BGN
Петрол
84.96 $/барел
Bitcoin
$73,797.1
Свят САЩ удължиха процедурата по продажбата на международните активи на „Лукойл“ до 27 юни

САЩ удължиха процедурата по продажбата на международните активи на „Лукойл“ до 27 юни

bTV Бизнес екип

Наложените санкции доведоха до продажбата на международния портфейл на „Лукойл“, оценяван на приблизително 22 млрд. долар

САЩ вчера удължиха до 27 юни лиценза, който позволява на компании да водят преговори с втория по големина руски производител на петрол „Лукойл“ за придобиване на международните активи на дружеството. Това съобщи американското Министерство на финансите, цитиранА бта. 

Снимка: Reuters

Вашингтон вече е удължавал крайния срок около шест пъти, след като през октомври миналата година наложи санкции срещу „Лукойл“ и руската държавна петролна компания „Роснефт“. Мерките бяха въведени заради ролята на приходите им в подкрепата на войната в Украйна, която продължава вече повече от четири години.

Петролът поевтиня с над 1 процент

Наложените санкции доведоха до продажбата на международния портфейл на „Лукойл“, оценяван на приблизително 22 млрд. долара. В него влизат нефтени находища, рафинерии и мрежи от бензиностанции – от Ирак до Финландия. Процесът по продажбата е привлякъл интереса на над десетина потенциални купувачи. Сред тях са американският петролен гигант „ЕксонМобил“, както и бившият собственик на „ПорнХъб“.

Според условията, всяка бъдеща сделка трябва да гарантира, че „Лукойл“ няма да получи авансово плащане. Всички приходи от продажбите следва да бъдат депозирани в замразена сметка под юрисдикцията на Вашингтон. Освен това всяка сделка ще трябва да получи окончателно одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC). 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Наричат ​​тези хотели „7-звездни“ заради лукса, който предоставят
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Как трима български студенти превърнаха TikTok модела в образователен стартъп
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

До 50% загуби: Ето къде бизнесът губи най-много пари
Стефани Боова

Стефани Боова

България или Турция: Къде абитуриентките намират мечтаната рокля по-изгодно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата