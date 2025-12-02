BGN → EUR
Свят САЩ призовават за разследване на Shein и Temu

САЩ призовават за разследване на Shein и Temu

bTV Бизнес екип

Shein заяви, че приема сериозно опасенията, повдигнати по отношение на бизнес практиките ѝ

Фирмите за бърза мода Shein и Temu се оказаха под силен натиск в САЩ, след като двама политици призоваха за разследвания, включително по обвинения в принудителен труд и кражба на интелектуална собственост, предава ВВС.

В Тексас главният прокурор на щата Кен Пакстън започна разследване срещу Shein, отразявайки подобни проверки, провеждани срещу компанията в няколко европейски държави. На национално ниво сенатор Том Котън поиска федерално разследване на Shein и Temu, като каза, че са откраднали интелектуална собственост, нанасяйки сериозни щети на американски компании.

Shein заяви, че приема сериозно опасенията, повдигнати по отношение на бизнес практиките ѝ, и изрази готовност да сътрудничи на разследването на Пакстън, без да коментира конкретно призивите на Котън за федерално разследване. Компанията е със седалище в Сингапур, но повечето продукти се произвеждат в Китай, където е основана.

Снимка: Reuters

Котън подчерта, че милиони пакети от Китай вече са складирани в САЩ след промяната на правилата за нискобюджетни пратки през август, когато президентът Доналд Тръмп премахна дългогодишното глобално освобождаване от тарифи de minimis. Новите разпоредби наложиха по-строги митнически проверки и такси, създавайки възможност на Министерството на правосъдието и вътрешната сигурност да предприеме действия.

AI играчките влизат в детските стаи, но колко са безопасни?

Дизайнери и малки американски марки обвиняват Shein, че копира техни оригинални творения, често само дни след пускането им на пазара, и ги продава на значително по-ниски цени. Котън също така обвини Temu в разпространение на сложни и подвеждащи фалшификати“ на своята платформа, която обслужва стотици милиони потребители. В същото време Пакстън посочи опасения относно предполагаемата зависимост на Shein от принудителен труд, използването на опасни материали и подвеждащ маркетинг.

Компанията се наблюдава и заради въздействието си върху околната среда и условията на труд в китайските фабрики. Shein е изправена пред призиви от Европейския съюз да ограничи продажбата на кукли и оръжия, докато Temu е разследвана във Франция за достъп до вредно съдържание за млади хора. 

