Salt Bae „пресоли“ бизнеса си: Ресторантът загуби 5,4 млн. паунда

Турският готвач Нусрет Гьокче, известен като Salt Bae, отново е в светлината на прожекторите, но не заради начина, по който осолява пържолата си. Неговата компания Nusr-et UK, която притежава ресторант Nusr-Et в Найтсбридж, е загубила 5,4 милиона паунда преди данъци миналата година. Загубата е дошла, след като компанията е намалила стойността на операциите си в САЩ с 6,6 милиона паунда, според медийни съобщения.

От края на 2010-те години Salt Bae се опитва да разшири бизнеса си на американския пазар, отваряйки ресторанти в Ню Йорк, Бевърли Хилс, Бостън и Маями, но с отчетената загуба през последната данъчна година, всичко показва, че американският бизнес се е провалил.

„Опитаха някои пазари. Някои проработиха, докато други не“, каза миналата година говорител на ресторантьорската група Nusr-Et.

Продажбите достигнаха 10 милиона паунда, но това не беше достатъчно

Продажбите в ресторант Nusr-Et в един от най-луксозните квартали на Лондон, Найтсбридж, са се увеличили с един милион паунда миналата година, съобщава The Telegraph, достигайки общо 10 милиона паунда. Като цяло обаче британската компания е регистрирала загуба, след като разширяването ѝ в Съединените щати се е сблъскало с трудности.

Nusret US Inc, която е изцяло собственост на британска фирма, беше принудена да затвори един от двата си ресторанта в Ню Йорк, както и клон в Бостън миналата година.

През юни тази година, според The ​​Telegraph, Salt Bae затвори още няколко клона в САЩ, включително клон в Бевърли Хилс, като част от „преструктуриране, насочено към фокусиране върху международния растеж“.

От седем локации в САЩ, бизнесът е намален до две – в центъра на Ню Йорк и финансовия квартал на Маями.

Империята от луксозни ресторанти на Гьокче, известна с пищното си представяне на ястия, известните гости и високите цени, остава световна марка въпреки финансовите затруднения.

Гьокче стана известен през 2017 г., когато беше публикувано видео, в което той осолява пържола по неговия характерен начин. Видеото стана вирусно, превръщайки турския готвач в световна сензация, и той започна да изгражда бизнес, отваряйки собствена верига ресторанти на 11 места по света, включително Милано, Миконос, Истанбул и Абу Даби, с клон в Лондон, който отвори врати през септември 2021 г.

1450 паунда стек, покрит със златни листа

Звездата на социалните мрежи с 52 милиона последователи в Instagram, привличаше в ресторантите си най-големите звезди на днешния ден, между които Дейвид Бекъм, Кристиано Роналдо и Уейн Рууни, но и друга богата клиентела, за която плащането на пържола от над 1000 паунда беше въпрос на статус, дори и самият Нусрет да ти я е осолявал, това беше хапка, струваща висока сметка.

Лондонският стекхаус Nusr-Et предлага на гостите си избор от филе уагю за 680 паунда, истанбулски стек за 240 паунда или стек от шийт за цели 380 паунда, а десертът може да бъде завършен с баклава, покрита с 24-каратово злато, за 50 паунда. Освен известните стекове със златни листа за 1450 паунда, се появи и меню с фиксирана цена за 39 паунда, интерпретирано като начин за привличане на по-широка клиентела към ресторанта.

Ресторантът е класиран на 14 912-то място от 22 655 лондонски ресторанта в Tripadvisor, с оценка 2,9 звезди от пет, базирана на почти 400 отзива.

През 2023 г. трафикът, пише The Standard, е спаднал с 31%

Причините за спада в бизнеса са многобройни и трябва да се разглеждат в по-широк контекст: прекомерно високи цени, променящи се потребителски навици, конкуренция от по-евтини и по-креативни готвачи в социалните мрежи и спад в потреблението на луксозни стоки поради инфлацията и нарастващите разходи за живот.

The Independent съобщава наблюдение върху упадъка на бизнеса и марката като цяло: „...мъж със слънчеви очила театрално реже доставено уагю за камерата. Не се усеща британско; усеща се като Вегас. И може би това е смисълът. Nusr-Et London никога не е бил насочен към лондончани. Клиентелата му в Найтсбридж е туристи, футболисти, кралски особи от Персийския залив. Същата тълпа, която изпълва другите му ресторанти в Маями, Дубай, Истанбул и Милано – градове, където културата на хранене е по-скоро театър, отколкото вкус. В този смисъл провалът не е наш; това е неговото погрешно тълкуване на нас.“

Как Salt Bae ще плати цената на прекомерния лукс, дали ще успее да си възвърне връзката с ново поколение посетители, предстои да видим, но е вероятно да му е нужно нещо повече от характерния начин, по който осолява пържолата си.

