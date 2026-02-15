BGN → EUR
Тези професии са на дъното по заплати в България

Тези професии са на дъното по заплати в България

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Получават с 1000 лв. по-малко от средното възнаграждение на страната

Работещите в българското земеделие продължават да бъдат сред най-нископлатените в икономиката. Те получават с 1000 лв. по-малко от средното възнаграждение на страната. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от БНР.  Средната брутна заплата в селско, горско и рибно стопанство през последното тримесечие на 2025 г. е 1 770 лв.

Средната заплата в аграрния сектор е на предпоследно място в графиката на икономическите дейности, като с по-ниско декларирано възнаграждение работят само заетите в "Ресторантьорство и хотелиерство", чиято средна заплата е 1617 лева, според данните на националната статистика.

Ангажираните в земеделието остават отдалечени с над 4 хил. лв. от работещите в сектор далекосъобщения - които за пореден път и в това тримесечие са начело с най-високата средна брутна месечна заплата - 5 739 лева.

По-ниски заплати, по-малко работници

Снимка: Getty Images/iStock

В тези сектори у нас средната заплата вече е над 3000 лв.

Традиционно ниското заплащане вероятно е сред причините за намаляването на заетостта в сектора. През последното тримесечие на 2025 г. наетите в селското, горското и рибното стопанство са намалели с 5% спрямо предходните три месеца и вече са близо 62 хиляди души.

От години земеделският сектор има проблем с недостига на работна ръка и със застаряването на заетите в селското стопанство , и тъй като все повече се  разчита на сезонна заетост, а българската работна ръка не достига , много стопанства вече активно внасят работници от страни като Непал, Индия и Филипините, които се адаптират успешно към местните условия.

Макар земеделието да остава ключово за продоволствената сигурност и икономиката на страната, секторът продължава да губи привлекателност за работната сила. Без повишаване на доходите и модернизация на труда, експерти предупреждават, че недостигът на кадри ще се задълбочава, а зависимостта от вносна работна ръка ще расте.

Българската земя продължава да ражда реколта. Въпросът е кой ще я прибира утре.

