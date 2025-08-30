Роджър Федерер вече е милиардер, кое му помогна да забогатее толкова?

Състоянието му към момента се оценява на 1,05 милиарда долара

С наградни фондове големият тенесист Роджър Федерер е натрупал около 1,31 милиарда швейцарски франка (1,05 милиарда долара). Доходоносните рекламни договори и делът на Федерер в марката обувки On са увеличили състоянието на швейцарския спортист до над един милиард долара, пише Forbes.

On стана публична компания на Нюйоркската фондова борса през 2021 г. и сега има пазарна капитализация от близо 15 милиарда долара (11,1 милиарда британски лири), като собственият капитал на Федерер е над 375 милиона долара (277,3 милиона британски лири).

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

По време на игралните си дни, където спечели 103 турнира за 24-годишна кариера, Федерер спечели близо 131 милиона долара (97 милиона британски лири) от наградни фондове и около 1 милиард долара (739 милиона британски лири) приходи преди данъци извън корта чрез множество спонсорски договори, пише Daily mail.

Това включва 150 милиона долара (110 милиона британски лири) от Nike за две десетилетия, за да носи техните дрехи. Той ги напусна през 2018 г., след 24 години, за да подпише с японската марка Uniqlo в 10-годишен договор на стойност 300 милиона долара (228 милиона британски лири).

Uniqlo обаче не произвежда обувки, което позволи на Федерер да започне връзката си с базираната в Цюрих On.

Освен договорите си за облекло и обувки, той има дългогодишни спонсорства, включително Lindt, Mercedes-Benz, Rolex и Moet & Chandon.

Според Forbes, други активни или бивши спортисти, станали милиардери, включват баскетболиста ЛеБрон Джеймс, голфъра Тайгър Уудс и футболистите Кристиано Роналдо и Лионел Меси.

Първият топ спортист, натрупал състояние от над един милиард долара, е румънецът Йон Тиряк. Той преодоля бариерата през 2007 г. С инвестиции в имоти, автокъщи и финансови услуги, бившият тенисист сега има приблизително нетно състояние от 2,3 милиарда долара.

