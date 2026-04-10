Рекорд на луксозен търг: Бутилка вино продадена за повече от 700 хил. евро

Това е нов световен рекорд

Нов световен рекорд на търг беше поставен за бутилка първокласно вино - невероятните 703 700 евро. Тази сума беше платена за една бутилка бургундско от 750 мл от 1945 г., произведена от Domaine de la Romanée-Conti, едно от най-престижните винарски имения в света.

Продажбата надминава предишния световен рекорд от 482 000 евро, поставен през 2018 г. за бутилка от същото вино, като допълнително затвърждава реколта от 1945 г. като най-желаната в историята на колекционирането на вино.

Последната продадена бутилка е от личната изба на бившия директор на престижната бургундска къща Maison Joseph Drouhin, Робърт Друин, което ѝ придава допълнителна историческа и колекционерска стойност.

През 1945 г. са произведени само 600 бутилки и това е последната реколта преди лозята да бъдат изсечени.

Бутилката е продадена от нюйоркската винена аукционна къща Acker.

Romanée-Conti от 1945 г. представлява последната реколта, произведена преди Domaine de la Romanée-Conti да презасади най-старите си лози, съобщава Profimedia .

Презасаждането е извършено след реколтата от 1945 г., главно поради филоксера, микроскопично насекомо, подобно на листна въшка, което може да унищожи лозите и в крайна сметка напълно да завладее лозето.

Поради изключително ограниченото си производство, оцелелите бутилки отдавна се смятат за връх на колекционерството на вино, като много ценители вярват, че те придават несравнима дълбочина и сложност на виното.