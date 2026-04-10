Работниците са изтощени от мисълта за намиране на нова работа

От рекорден оптимизъм до масово отказване

След година на разочароващи процеси по подбор и деморализиращи откази, американският работник официално е уморен. Ако през 2025 г. духът на „Голямата оставка“ все още диктуваше правилата, то днешната реалност е коренно различна, пише CNBC.

Срив в амбициите за промяна

Ново проучване на платформата Monster сред 1504 служители разкрива стряскаща статистика: едва 43% от хората планират да търсят нова работа през 2026 г. За сравнение, миналата година този процент беше внушителните 93%.

Експертът по кариери на Monster, Вики Салеми, отбелязва, че докато през 2025 г. високите разходи за живот са мотивирали хората да търсят по-добро заплащане, днес песимизмът е взел връх. Служителите все още усещат финансовия натиск, но вече не вярват, че пазарът може да им предложи нещо по-добро.

В капана на „Рецесията в наемането“

Икономисти описват настоящата ситуация като „рецесия в наемането на персонал“. Въпреки че технически икономиката не е в колапс, 2025 г. се оказа най-лошата година за растеж на работни места извън официална рецесия от две десетилетия насам.

Този климат роди нов феномен – „прегръщане на работата“ (job huddling). Вместо да рискуват в несигурни води, хората стискат здраво настоящите си позиции от страх пред неизвестното.

52% от анкетираните очакват вълната от съкращения в национален мащаб да се засили.

40% вярват, че пазарът ще се влоши още повече.

75% планират да останат при настоящия си работодател поне до 2027 г.

План Б: Възходът на „страничните занимания“

Въпреки че не напускат постовете си, работниците не седят със скръстени ръце. Тъй като заплатите не догонват инфлацията, хората масово се насочват към допълнителни източници на доходи.

„Работниците тихомълком започват странични дейности. Те не се отказват, а играят дългосрочна игра,“ обяснява Салеми.

Близо две трети от работещите вече имат или планират да започнат странична работа през 2026 г. Този „бум на страничните занимания“ може да се окаже трамплин за бъдещи кариерни промени, позволявайки на хората да трупат нови умения и контакти, без да рискуват основната си заплата.

Как да оцелеем в новата реалност?

За тези, които се чувстват „заклещени“, експертите съветват стратегия на вътрешно развитие:

Поискайте нови отговорности: Поемете проекти в текущата си компания, които ще разширят портфолиото ви.

Повишаване на квалификацията: Използвайте момента за учене на нови умения (upskilling).

Стратегическо търсене: Ако сте сред 40-те процента, решени да напуснат, бъдете хирургически прецизни. Адаптирайте автобиографията си с ключови думи и се насочете към сектори със стабилно търсене, като здравеопазването.

Пазарът на труда може и да е в застой, но работниците просто са сменили тактиката. Те вече не тичат към изхода, а се подготвят за момента, в който вятърът отново ще духа в техните платна.