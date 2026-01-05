BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.175 BGN
Петрол
59.82 $/барел
Bitcoin
$92,591.3
Последвайте ни
1 USD
1.175 BGN
Петрол
59.82 $/барел
Bitcoin
$92,591.3
Свят Продадоха риба, тежаща 243 кг. за рекордните 3,2 млн. долара

Продадоха риба, тежаща 243 кг. за рекордните 3,2 млн. долара

Свят

bTV Бизнес екип

Победителят на аукциона бе Kiyomura Corp.

Червена риба тон, тежаща 243 килограма, бе продадена за рекордните 3,2 милиона щатски долара (510 милиона японски йени) на първия търг за 2026 г. на токийския рибен пазар „Тойосу" (Toyosu).

Победителят на аукциона бе корпорацията „Кийомура" (Kiyomura Corp.), чийто собственик Кийоши Кимура е начело на популярната верига Sushi Zanmai. Той е печелил годишния търг много пъти в миналото, като предишният му рекорд бе покупката на риба за 334 милиона йени (2,1 милиона долара) през 2019 г.

На аукциона търговците оценяват характеристиките на месото на рибата - цвят, текстура и мазнината му. Ценната риба е уловена край бреговете на град Ома в Северна Япония – регион, за който се смята, че е сред производителите на една от най-хубавата риба тон в страната, като струва 2,1 милиона йени (13 360 долара) за килограм, пише БТА.

Една от най-отровните риби влезе в Черно море, опасно ли е за туристите?

„Отчасти това е за късмет. Но, когато видя добре изглеждаща риба тон, не мога да  устоя… Не съм я пробвал още, но трябва да е вкусна“, каза Кимура.

Стотици бройки риба тон се продават дневно на сутрешния търг, но цените са значително по-високи за рибата тон от Ома, особено на новогодишния аукцион.

Заради популярността на този вид риба за суши и сашими, тихоокеанската червена риба тон е била застрашен вид заради климатичните промени и прекаления риболов, но сега запасите ѝ се възстановяват, благодарение на усилията за съхраняването ѝ.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата