През пика на сезона населението на това гръцко село е 50% българи

Българите все повече купуват имоти в Гърция. От 2019 г. до 2024 г. броят на българите, които притежават имоти в Гърця, се е увеличил повече от четири пъти. Това показват данни от НАП, цитирани от „Труд“.
Към края на 2024 г. 246 българи са се регистрирали, че имат закупен имот в нашата съседка. Високият български интерес обаче повдигна и цените.
Според гръцки агенции за недвижими имоти над 50% от клиентите в района на Кавала вече са българи като през 2025 г. цените на квадратен метър на места са скочили от 900 на 2500 евро.
Папария Офринио е изключително популярно сред българите. През пиковите летни месеци българите съставляват над 50% от жителите на курортната зона. Това „нашествие“ на българи обаче не е по вкуса на местните. Чуват се коментари, че „Офринио вече е българско“ и че местната инфраструктура е под натиск.
