Престъпна мрежа прикрива незаконна работа в минимаркети във Великобритания

Двама репортери на BBC под прикритие потвърдиха, че лесно се става част от схемата

Разследване на BBC разкрива, че кюрдска престъпна организация стои зад мрежа от минимаркети по главните улици на Обединеното кралство, където търсещи убежище работят нелегално. Подставени лица – така наречените „директори-призраци“ – получават пари, за да регистрират фирми на свое име в Companies House, без реално участие в управлението.

Снимка: Getty Images / iStock

Двама репортери под прикритие, представили се за кюрди, потвърдиха, че с помощта на мрежата всеки може лесно да придобие магазин и да печели от продажбата на незаконни електронни цигари. Би Би Си свързва тази схема с над 100 минимаркета, бръснарници и автомивки из страната, макар експерти да смятат, че обхватът ѝ е значително по-голям.

Един от замесените, Сурчи – кюрдски търсещ убежище, управлявал минимаркет Top Store в Крю – предложил магазина си за 18 000 паунда, уверявайки репортерите, че не е необходимо официално разрешение за работа. Той признава, че плаща по 250 паунда месечно на човек на име Хади, за да фигурира като собственик в документите, докато реално сам ръководи бизнеса и продава контрабандни цигари и вейпове, дори на непълнолетни. Сурчи твърди, че не плаща данъци, избягва проверки и дори е изградил тайници за стоката. Подобни схеми са наблюдавани и в други градове като Хъл, Ливърпул и Манчестър.

Снимка: Getty Images / iStock

Основните посредници в тази престъпна мрежа са именно „директорите-призраци“, сред които Хади Ахмад Али и Исмаел Ахмеди Фарзанда – свързани общо с над 70 компании. Али, който е бил директор на повече от 50 фирми, вече е лишен от право да ръководи бизнес заради участие в продажба на незаконни цигари, включително на непълнолетни. Фарзанда, също регистриран като управител на десетки магазини, признава пред Би Би Си, че просто „дава името си“ срещу заплащане. И двамата използват леко изменени правописи и дати на раждане, за да укриват следи и данъци, а компаниите им често се разпускат и пререгистрират всяка година.

По време на четиримесечното разследване репортерите открили и групи във Facebook, където се рекламират минимаркети, автомивки и бръснарници за продажба, както и строители, предлагащи да изградят „скривалища“ за цигари, които дори кучета-търсачи не могат да открият. В много от тези обекти са наети търсещи убежище, които работят по 14 часа на ден за около 4 паунда на час – далеч под законовия минимум. Някои споделят, че живеят в страх от имиграционните власти, докато работодателите им спокойно продължават дейността.

Министерството на вътрешните работи обеща да разследва констатациите на Би Би Си. Министър Шабана Махмуд заяви, че „нелегалната работа и свързаната с нея организирана престъпност насърчават хората да идват тук незаконно“ и увери, че правителството няма да толерира подобни практики. Властите твърдят, че през последната година са увеличили проверките с над 50%, конфискували са стоки за милиони паунди и са засилили санкциите срещу работодатели, наемащи нелегални работници.

