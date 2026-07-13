Не е само заплатата: Колко струва един служител на работодателя?

Разходите зависят от сектора, характера на работата и различни непредвидени фактори

Разбирането на реалната цена на един служител е от ключово значение за доброто финансово планиране и устойчивото развитие на всяка компания. Независимо дали предстои да назначите първия си служител или разширявате екипа си, познаването на всички съпътстващи разходи ще ви помогне да планирате бюджета си по-точно и да избегнете неочаквани разходи. Общата стойност на един служител далеч не се изчерпва с неговата заплата.

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Разходите за персонал включват всички разходи, свързани с наемането, управлението и задържането на служителите. Много работодатели изчисляват единствено възнагражденията, но реалните разходи обхващат и редица други елементи като подбор на персонал, пенсионни вноски, болнични, административни разходи и различни придобивки. Именно затова е важно компаниите да разглеждат цялостната цена на заетостта, а не само месечното възнаграждение, предава Azets.

Като общо правило допълнителните разходи извън заплатата възлизат на около 35–54% от общите разходи за служителя. Сред тях попадат пенсионни вноски, застраховки, транспортни разходи, бонуси, коледни тържества, работно облекло, служебен автомобил, служебно жилище, интернет и телефон, обучения и курсове, надбавки за отпуск, допълнителни дни за грижи, загуба на производителност по време на отпуск, както и услугите по администриране на работните заплати.

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Заплатата остава най-големият разход за персонал и често представлява най-сериозното перо в бюджета на една компания. При назначаване на нов служител работодателят и кандидатът договарят брутното възнаграждение, но служителят не получава цялата сума, тъй като от нея се удържат данъци, пенсионни вноски и други законови плащания. Работодателят носи отговорност за правилното изчисляване на възнагражденията, навременното им изплащане и коректното разпределяне на всички разходи, свързани с персонала.

Изчисляването на годишната цена на един служител невинаги е лесна задача. Разходите зависят от сектора, характера на работата и различни непредвидени фактори, като например отсъствия по болест. Освен това компаниите трябва да преценят кои разходи да включат в общата сметка – например дали подборът на персонал следва да се отчита като разход за човешки ресурси или за персонал, дали да се включват административни разходи като наем и комунални услуги, както и бъдещи разходи при евентуални съкращения или обезщетения при прекратяване на трудов договор.