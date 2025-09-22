1 USD
Свят Рупърт и Лаклан Мърдок може да участват в сделката за TikTok

Рупърт и Лаклан Мърдок може да участват в сделката за TikTok

bTV Бизнес екип

„Тръмп описва инвеститорите в приложението като „американски патриоти"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Рупърт Мърдок и синът му Лаклан вероятно ще бъдат част от групата инвеститори, които се опитват да купят американските дялове на TikTok, съобщи BBC.

„Te ще свършат страхотна работа“, каза Тръмп в интервю за Fox News, описвайки Мърдок и други потенциални инвеститори като „американски патриоти“. Освен Мърдок, в сделката се очаква да участват председателят на Oracle Лари Елисън и основателят на Dell Майкъл Дел.

Продажбата на американския клон на TikTok се налага заради закон, приет от Конгреса през април 2024 г., който забранява приложението, ако китайската компания ByteDance не продаде своята американска част. Законът е замразен, докато се постигне сделка.

Според Белия дом преговорите между САЩ и Китай вървят напред, като сделката би осигурила контрол над данните и алгоритъма на приложението на американски инвеститори.

Мърдок и семейството му контролират Fox Corp и News Corp – медийна империя, включваща Fox News и Wall Street Journal. Ако се включат, те и Елисън ще получат значително влияние върху едно от най-популярните социални приложения в САЩ.

Китай все още не е потвърдил дали споразумение е постигнато. Официалната китайска информационна агенция Xinhua съобщи, че Пекин „приветства преговорите“.

