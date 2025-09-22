Европа се освобождава от китайската зависимост: Завод за редкоземни магнити стартира работа

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Европа направи ключова стъпка към намаляване на зависимостта си от Китай за редкоземни магнити – критични за електрически превозни средства и зелена енергия. Първият европейски завод за производство на такива магнити отвори врати в Нарва, Естония, като планира да доставя магнити за над един милион електромобила и повече от 1 000 вятърни турбини годишно.
Заводът, разположен на границата с Русия, е построен от канадската компания Neo Performance Materials с подкрепата на Европейския съюз. В момента 90% от нуждите на ЕС от редкоземни магнити се покриват от Китай, а новото съоръжение представлява важна стъпка към независима европейска верига на доставки.
С годишен капацитет от около 2 000 тона магнитни блокове, заводът ще произвежда магнити според нуждите на автомобилната индустрия и производителите на вятърни турбини.
Проектът е инвестиция за 75 милиона евро, от които 14 милиона идват от Фонда за справедлив преход на ЕС, а останалата част е частно финансиране, предаде Euronews. В момента в завода работят около 80 души, като се очаква броят на работните места да нарасне до 1 000 през следващите години.
За Нарва, град с дълга история в добива на шистов камък – един от най-големите източници на CO₂ в Естония – заводът е символ на ново начало и икономическа трансформация.
„Такъв завод ще привлече нови индустриални компании. Разбира се, това ни принуждава да развием работната си сила. Много съм благодарна на канадските инвеститори, които повярваха и избраха да го поставят тук, на границата на ЕС и Естония“, заяви Катри Райк, кмет на Нарва.
