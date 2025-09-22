Най-скъпите находки, намирани някога

Някои находки са оценени на над 300 милиона долара

Историята на археологията и археологическите открития е изпълнена със забележителни и невероятно ценни находки, които променят не само разбирането за миналото, но и икономическата и културната стойност на предметите. От златни съкровища до древни артефакти с безценна историческа стойност, някои открития са оценявани на милиарди долари. В тази статия ще разгледаме някои от най-скъпите и значими археологически находки в света.

Съкровището на Тутанкамон (1922 г.)

Открито от археолога Хауърд Картър през 1922 г. в гробницата на египетския фараон Тутанкамон, това съкровище се счита за едно от най-великолепните археологически открития в историята, пише Live science. Гробницата съдържала златни артефакти, бижута, мебели, както и златната му маска, която е една от най-известните символи на Древен Египет. Общата стойност на съкровището в съвременни пари се оценява на около 500 милиона долара.

През 1585 г. английският изследовател сър Уолтър Рейли изпратил експедиция да открие златни залежи в Южна Америка, но откритото съкровище било потопено в океана, когато експедицията се сблъскала с испанските военни. Съкровището от Валтър Рейли, което включва злато, сребро и ценни камъни, все още не е напълно възстановено. Някои експерти го оценяват на около 1 милиард долара, което прави находката една от най-ценните в историята.

Съкровището на Мърсал (2007 г.)

През 2007 г. в Латвия бяха открити златни и сребърни монети от средновековието, които по-късно бяха оценени на около 100 милиона долара. Това съкровище, наречено "Съкровището на Мърсал", представлява цялостна находка, която дава изключителна представа за търговията и богатството на региона през 14-ти и 15-ти век. Най-впечатляващата част от находката са златни и сребърни монети, които са били използвани в търговията на времето.

Съкровището на Понтиак (1791 г.)

През 1791 г. индианският вожд Понтиак скрил огромно съкровище, състоящо се от злато и сребро, в района на Големите езера в Северна Америка. Понтиак, който водил война срещу британците, решил да скрие своето богатство, за да го запази от враговете си. Местоположението на съкровището все още не е открито, но експерти го оценяват на около 300 милиона долара.

Викторианското съкровище от Уелс (1991 г.)

През 1991 г. на територията на Великобритания бяха открити над 3000 сребърни и златни монети, както и ценни бижута, които се смятат за част от съкровище, принадлежащо на римляните, които са населявали Британските острови през 2-3-ти век. Съобщената стойност на съкровището е около 5 милиона долара.

През 1857 г. британският параход "СС Central America" потънал в Атлантическия океан, докато се опитвал да премине през ураган. Вътре в него имало огромно количество злато, което се използвало за подпомагане на икономиката по време на златната треска в Калифорния. През 1987 г. екип от водолази открива останките на кораба и златото, което се оценява на над 100 милиона долара.

Гръцките артефакти от Микена (1876 г.)

През 1876 г. археологът Хайнрих Шлиман открива златни артефакти в древния град Микена, който се смята за част от цивилизацията на микенците. Сред находките са златни маски, корони и бижута. Тези артефакти от злато и сребро са с изключителна историческа стойност, като стойността им днес може да надвишава 200 милиона долара.

