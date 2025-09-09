Петролът продължава да расте след атаките на Израел по лидерите на Хамас в Катар

Израелските военни заявиха, че са атакували лидерите на Хамас в Доха

Цената на петрола продължи да расте, като се повиши с почти 1 долар, след като израелските военни заявиха, че са извършили атака срещу ръководството на Хамас в катарската столица Доха, което е ескалация на конфликта в региона, пише Reuters.

Движение на цените

Снимка: Ройтерс

Суровият петрол Брент поскъпна с 97 цента, или 1,5%, достигайки 66,99 долара за барел към 13:21 GMT. В хода на сесията цената достигна и връх от 67,27 долара.

Американският суров петрол West Texas Intermediate (WTI) се повиши с 92 цента, също с 1,5%, до 63,18 долара за барел, след като преди това достигна 63,52 долара.

Фактори за поскъпването

Освен геополитическото напрежение, цените на петрола получиха подкрепа и от други ключови фактори последното увеличение на добива на ОПЕК+, което се оказа по-малко от очакваното; очаквания, че Китай ще продължи да увеличава стратегическите си резерви от петрол; опасения за възможни нови санкции срещу Русия.

Комбинацията от ескалация на конфликта в Близкия изток, ограничени нива на производство и пазарни очаквания за повишено търсене продължава да оказва натиск върху цените, като ги тласка нагоре.

