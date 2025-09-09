Петролът продължава да расте след атаките на Израел по лидерите на Хамас в Катар

Apple представи iPhone 17 и най-тънкия си модел досега
Суровият петрол Брент поскъпна с 97 цента, или 1,5%, достигайки 66,99 долара за барел към 13:21 GMT. В хода на сесията цената достигна и връх от 67,27 долара.
Американският суров петрол West Texas Intermediate (WTI) се повиши с 92 цента, също с 1,5%, до 63,18 долара за барел, след като преди това достигна 63,52 долара.
Освен геополитическото напрежение, цените на петрола получиха подкрепа и от други ключови фактори последното увеличение на добива на ОПЕК+, което се оказа по-малко от очакваното; очаквания, че Китай ще продължи да увеличава стратегическите си резерви от петрол; опасения за възможни нови санкции срещу Русия.
Комбинацията от ескалация на конфликта в Близкия изток, ограничени нива на производство и пазарни очаквания за повишено търсене продължава да оказва натиск върху цените, като ги тласка нагоре.
