Дума на деня: Опционен договор

Какво означава "опционен договор"?

Опционният договор е вид предварително споразумение, при което едната страна получава правото, но не и задължението, да купи или продаде определен актив на фиксирана цена в бъдещ момент или до определена дата. Другата страна се задължава да изпълни сделката, ако опцията бъде упражнена. Този вид договор се използва често при финансови инструменти, недвижими имоти и бизнес сделки.

Основната характеристика на опционния договор е гъвкавостта – купувачът на опцията може да избере дали да я използва, в зависимост от пазарните условия. За това право обикновено се заплаща премия, която компенсира продавача за поетия риск. Ако пазарната цена се развие неблагоприятно, купувачът може просто да се откаже от упражняването на опцията и да загуби само платената премия.

Опционните договори се използват както за спекулации и инвестиции, така и за управление на риск. Те позволяват на инвеститорите да се предпазят от неблагоприятни ценови промени или да реализират печалба при правилно прогнозиране на пазара. Въпреки това те крият и рискове, особено за продавача, който е длъжен да изпълни условията, ако опцията бъде активирана.