Петима мениджъри от Goldman Sachs разкриват ключовите съвети за развитие

Пътят към върха не се измерва само с постиженията, но и с нагласата, труда и готовността да се учиш от грешките си. Business Insider се срещна с петима от новите мениджъри в Goldman Sachs, за да разбере кои са ключовите принципи и професионални уроци, които ги доведоха дотук. Те разказват как изграждат трудова етика, как преодоляват предизвикателства и как превръщат опита, включително и грешките, в основа за растеж.

Майкъл Брил, ръководител „Привличане на капитал за хибриден капитал“ в звеното за управление на активи и богатство, споделя, че в началото на кариерата си получил съвет, който следва и до днес: „Усмихвай се, работи усърдно, върши добра работа и вратите сами ще се отворят.“ Той подчертава, че доброто отношение и трудолюбието отварят неочаквани възможности и че упълномощаването е ключово, когато започнеш да носиш отговорност за екип и роля.

Лизи Доув, старши анализатор „Игри, хотелиерство и свободно време“, пък се придържа към принципа да обръща внимание на детайлите, да оставя всичко по-добре, отколкото го е заварила, и да се отнася към всеки като към клиент. Тя вярва, че правилното приоритизиране и осъзнаването кои задачи могат да чакат са от решаващо значение в динамична среда.

Джо Хол, консултант в частното управление на богатство, споделя, че винаги търси контекст за задачите си, за да разбира крайната цел и да предлага най-релевантни решения. След като се присъединява към Goldman Sachs в средата на кариерата си, започвайки отново от най-ниското ниво, той осъзнава колко важни са скромността, постоянството и осмислянето на отговорността към клиентите.

Джим Шнайдер, старши анализатор „Полупроводници“, насърчава инициативността и взаимната подкрепа, като подчертава значението на широкото образование и способността за „превключване на контекста“. Той споделя, че някои от най-ценните уроци идват именно от неуспешните препоръки – моментите, които подтикват към анализ, усъвършенстване и растеж.

Беринг Цанг допълва, че първата му сделка с публична компания е била повратна точка, показвайки реалното въздействие на тяхната работа. Той вярва в значението на личната ангажираност, готовността да се учиш от грешките си и постоянната нагласа, че всеки ден може да бъде най-добрият. За него моделът на чиракуване в Goldman Sachs е безценен, защото дава възможност още от началото да поемаш реална отговорност. „Ключът е да станеш човек, в когото си струва да се инвестира – проактивен, отворен към обратна връзка и ангажиран с развитието си“, казва той.

