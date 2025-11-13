BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.68956 BGN
Петрол
62.63 $/барел
Bitcoin
$103,256.0
Последвайте ни
1 USD
1.68956 BGN
Петрол
62.63 $/барел
Bitcoin
$103,256.0
Свят Петима мениджъри от Goldman Sachs разкриват ключовите съвети за развитие

Петима мениджъри от Goldman Sachs разкриват ключовите съвети за развитие

bTV Бизнес екип

Кои са най-важните съвети, за да бъдете успешни?

Пътят към върха не се измерва само с постиженията, но и с нагласата, труда и готовността да се учиш от грешките си. Business Insider се срещна с петима от новите мениджъри в Goldman Sachs, за да разбере кои са ключовите принципи и професионални уроци, които ги доведоха дотук. Те разказват как изграждат трудова етика, как преодоляват предизвикателства и как превръщат опита, включително и грешките, в основа за растеж. 

Снимка: Getty Images / iStock

Майкъл Брил, ръководител Привличане на капитал за хибриден капитал“ в звеното за управление на активи и богатство, споделя, че в началото на кариерата си получил съвет, който следва и до днес: Усмихвай се, работи усърдно, върши добра работа и вратите сами ще се отворят.“ Той подчертава, че доброто отношение и трудолюбието отварят неочаквани възможности и че упълномощаването е ключово, когато започнеш да носиш отговорност за екип и роля.

Лизи Доув, старши анализатор Игри, хотелиерство и свободно време“, пък се придържа към принципа да обръща внимание на детайлите, да оставя всичко по-добре, отколкото го е заварила, и да се отнася към всеки като към клиент. Тя вярва, че правилното приоритизиране и осъзнаването кои задачи могат да чакат са от решаващо значение в динамична среда.

Снимка: Getty Images / iStock

Джо Хол, консултант в частното управление на богатство, споделя, че винаги търси контекст за задачите си, за да разбира крайната цел и да предлага най-релевантни решения. След като се присъединява към Goldman Sachs в средата на кариерата си, започвайки отново от най-ниското ниво, той осъзнава колко важни са скромността, постоянството и осмислянето на отговорността към клиентите.

Goldman Sachs: Ръстът на цената на златото се дължи на реално търсене, а не на спекулации

Джим Шнайдер, старши анализатор Полупроводници“, насърчава инициативността и взаимната подкрепа, като подчертава значението на широкото образование и способността за превключване на контекста“. Той споделя, че някои от най-ценните уроци идват именно от неуспешните препоръки моментите, които подтикват към анализ, усъвършенстване и растеж.

Беринг Цанг допълва, че първата му сделка с публична компания е била повратна точка, показвайки реалното въздействие на тяхната работа. Той вярва в значението на личната ангажираност, готовността да се учиш от грешките си и постоянната нагласа, че всеки ден може да бъде най-добрият. За него моделът на чиракуване в Goldman Sachs е безценен, защото дава възможност още от началото да поемаш реална отговорност. Ключът е да станеш човек, в когото си струва да се инвестира проактивен, отворен към обратна връзка и ангажиран с развитието си“, казва той.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM  

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата