Открит е рядък сапфир с тегло 3563 карата и предполагаема стойност над 300 млн. долара

Впечатляващият скъпоценен камък е получил името „Звездата на Чистата земя“

В Шри Ланка е открит изключително рядък лилав сапфир с внушително тегло от 3563 карата. Находката привлича вниманието на специалисти и колекционери заради мащабите и уникалните си характеристики.

Впечатляващият скъпоценен камък е получил името „Звездата на Чистата земя“ и се смята за най-големия естествен звезден сапфир от този тип, познат до момента в световен мащаб. Според експерти той няма аналог сред откриваните досега камъни. Както подсказва наименованието им, звездните сапфири се отличават със специфичен оптичен ефект, известен като астеризъм. Този феномен създава върху повърхността на камъка ярък мотив във формата на звезда, който се вижда при подходящо осветление, предава PRO TV.

Консултантът гемолог Ашан Амарасингхе подчертава, че това е най-големият лилав звезден сапфир от този вид. По думите му камъкът притежава ясно изразен шестлъчев астеризъм — рядко и особено ценно качество, което го отличава от всички други подобни находки. Макар точната му стойност все още да не е официално определена, Амарасингхе смята, че цената на сапфира може да достигне поне 300 милиона долара. Международни оценители дори поставят диапазон между 300 и 400 милиона долара, което би превърнало „Звездата на Чистата земя“ в един от най-скъпите скъпоценни камъни, откривани някога.

Скъпоценният камък е собственост на човек, пожелал да остане анонимен по съображения за сигурност. Той е бил намерен през 2023 г. в яма край Ратнапура — район, известен като „градът на скъпоценните камъни“. Първоначално е закупен заедно с други камъни, а едва около две години по-късно собствениците установяват неговата изключителна стойност и получават сертификати от две специализирани лаборатории.

