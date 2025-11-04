Основателят на седмия най-посещаван уебсайт в света стана милиардер

20 години след основаването на компанията, той става милиардер

След близо две десетилетия работа на загуба, Reddit най-накрая достигна важен етап. Платформата отчете първата си тримесечна печалба преди година и отчете най-добрите си финансови резултати до момента. Компанията заяви в четвъртък, че е имала нетна печалба от 163 милиона долара, отбелязвайки пет поредни печеливши тримесечия, около година и половина след като стана публична, съобщи Forbes.

Акциите на Reddit

Пазарът реагира положително. Цената на акциите на Reddit затвори на 208,95 долара в петък, което е със 7,5% повече от предходния ден и със 75% повече от последната година. Това покачване беше достатъчно, за да катапултира основателя и главен изпълнителен директор Стив Хъфман в клуба на милиардерите, с богатство, оценено на 1,2 милиарда долара.

Автентичните човешки препоръки са много търсени в наши дни. Тъй като интернет става все по-наводнен с ботове и спонсорирано съдържание, Reddit все повече се възприема като надежден източник на информация. Популярността на платформата се увеличи драстично през последните години, като броят на ежедневно активните потребители почти се удвои от лятото на 2023 г. Според данни на Semrush, броят на органичните търсения, водещи до Reddit, се е увеличил с над 560% през последните две години.

Докато основателите на Facebook, Twitter (сега X) и LinkedIn станаха милиардери в началото на 2000-те, Хъфман се присъедини към клуба едва наскоро. Reddit е седмият най-посещаван уебсайт в света, според Similarweb , пред LinkedIn, TikTok и Netflix. Хъфман обаче продаде своя основополагащ дял още през 2006 г.

Хъфман и неговият партньор

Снимка: Getty Images

Той и партньорът му Алексис Оханян, сега рисков капиталист и съпруг на тенис звездата Серена Уилямс, продадоха Reddit на Condé Nast само за 10 милиона долара, година след основаването му през 2005 г. По онова време това изглеждаше като огромна сума, тъй като нямаха план за монетизация и бяха претоварени с управлението на бързо развиваща се платформа с малък персонал. Но в дългосрочен план те потенциално загубиха стотици милиони долари, тъй като до 2014 г. Reddit вече струваше 500 милиона долара.

По-късно Оханян изкупи обратно част от акциите, но по-голямата част от богатството му идва от инвестиции в стартиращи компании. Хъфман, от друга страна, сега е най-големият акционер на Reddit. Компанията го върна през 2015 г., за да ѝ помогне да се справи с поредица от кризи. Благодарение на споразумението му за компенсация той притежава 3,1 милиона акции (2,3% от компанията), докато останалата част от богатството му се състои от опции, парични средства и други инвестиции на стойност около 190 милиона долара.

Мнозина смятат, че Хъфман е заслужил наградата си. Когато пое поста изпълнителен директор през 2015 г., Reddit беше в хаос: модерирането на съдържание почти не съществуваше, платформата беше залята от токсични и обидни форуми, а „Голямото затъмнение на Reddit“ настъпи след уволнението на популярен служител. Тогава Хъфман въведе първата политика за съдържанието, която включваше забрана за спам, насилие, тормоз и незаконни дейности. Редица проблемни „subreddits“ скоро бяха затворени и беше въведена практика за „поставяне под карантина“ на обидни общности. Целта беше платформата да стане по-достъпна за потребителите и по-привлекателна за рекламодателите.

Снимка: Getty Images

Хъфман се фокусира върху рекламата като основен източник на приходи и това се оказа успешно. През последното тримесечие рекламите донесоха 549 ​​милиона долара, или 94% от приходите на Reddit, в сравнение с едва 15 милиона долара, когато той пое управлението.

Reddit сега е в центъра на много съвременни дебати, от използването на потребителски данни за обучение на модели с изкуствен интелект до баланса между свободата на словото и модерирането на съдържание.

Скромното начало

Роден във Вирджиния, Хъфман израства в малко градче близо до Вашингтон. Научава се да програмира като дете и завършва компютърни науки в Университета на Вирджиния, където среща Оханиан. Първият им опит за стартираща компания е приложение за поръчка на храна, идея, която по това време е преждевременна. Y Combinator отхвърля проекта, но им дава втори шанс и Reddit се ражда през 2005 г.

Днес, двадесет години по-късно, Хъфман управлява глобална платформа с над 116 милиона потребители дневно, която превежда съдържание на 30 езика, превърна се в ключов играч в света на изкуствения интелект и накрая самият той е станал милиардер.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN