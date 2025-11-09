Обявен е първият щат в Индия, където няма крайно бедни жители

В този щат бедността е едва 0,7%

Главният министър на Керала, Пинарай Виджаян, официално обяви, че щатът е премахнал крайната бедност. Това е първият в Индия, който успява да постигне подобен резултат. Съобщението беше направено в събота, 1 ноември, по време на специална сесия на щатското събрание, съвпадаща с годишнината от основаването на Керала. Правителството на Ляво-демократичния фронт (ЛДФ) твърди, че това е историческо постижение, което поставя щата като пример за социално развитие в страната, пише Times of India.

Този успех идва след въвеждането на Проекта за намаляване на крайната бедност през 2021 г., чиято цел беше да идентифицира и подпомогне най-уязвимите семейства. В рамките на програмата 64 006 домакинства са били признати за „изключително бедни“ и включени в четиригодишна инициатива за цялостна подкрепа. Проектът обхваща ключови сфери като достъп до храна, здравеопазване, жилище и възможности за препитание, като всяко семейство е получило индивидуална помощ според своите нужди.

Министърът на местното самоуправление, М. Б. Раджеш, обясни, че инициативата е била разработена, след като проучване на NITI Aayog посочило Керала като щата с най-нисък процент бедност в Индия – едва 0,7%. „Разбрахме, че трябва да достигнем дори до малкото останали в крайна бедност хора и да се погрижим за тях по специален начин,“ заяви Раджеш на пресконференция. По време на първата фаза били проведени обстойни проучвания на място, които идентифицирали общо 103 099 души от тези семейства като изключително бедни.

Въпреки това, опозицията в щата, водена от Обединения демократичен фронт (ОДФ), отхвърли твърденията на правителството като „чиста измама“. Лидерът на опозицията В. Д. Сатесан заяви, че изявлението на главния министър нарушава правилата на Камарата и демонстрира „неуважение“ към институцията. В знак на протест членовете на опозицията напуснаха залата и бойкотираха сесията.

В отговор на критиките, главният министър Виджаян заяви, че опозицията сама „се изобличава“ с подобни обвинения. Той подчерта, че правителството не е направило празни обещания, а е изпълнило поетите ангажименти. „Ние казваме само това, което можем да постигнем. Доказахме, че думите ни се подкрепят от дела — това е нашият отговор на опозицията“, добави Виджаян, отбелязвайки, че Керала ще продължи да следва пътя на социална справедливост и устойчиво развитие.

