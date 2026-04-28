Борсовата цена на златото спадна под 4600 долара за тройунция

Майският фючърс на среброто на нюйоркската борса Comex в същото време поевтиня с 3,85%

Борсовата цена на златото спадна във този следобед, като пада под нивото от 4600 долара за тройунция за първи път от 3 април, сочат данните от търговията, цитирани от БГНЕС.

Към 14:36 ч. българско време цената на юнските фючърси на злато на нюйоркската борса Comex спадна със 102,19 долара спрямо предходното затваряне, или с 2,18%, - до 4591,51 долара за тройунция, като показателят е под нивото от 4600 долара за първи път от 3 април.

Майският фючърс на среброто на нюйоркската борса Comex в същото време поевтиня с 3,85% спрямо предходното затваряне – до 72,138 долара за унция.