Борсовата цена на златото спадна под 4600 долара за тройунция
Борсовата цена на златото спадна във този следобед, като пада под нивото от 4600 долара за тройунция за първи път от 3 април, сочат данните от търговията, цитирани от БГНЕС.
Към 14:36 ч. българско време цената на юнските фючърси на злато на нюйоркската борса Comex спадна със 102,19 долара спрямо предходното затваряне, или с 2,18%, - до 4591,51 долара за тройунция, като показателят е под нивото от 4600 долара за първи път от 3 април.
Майският фючърс на среброто на нюйоркската борса Comex в същото време поевтиня с 3,85% спрямо предходното затваряне – до 72,138 долара за унция.