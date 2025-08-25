1 USD
1.6849 BGN
Петрол
66.81 $/барел
Bitcoin
$113,005.0
Последвайте ни
1 USD
1.6849 BGN
Петрол
66.81 $/барел
Bitcoin
$113,005.0
Свят Норвегия предлага 8,4 млрд. долара помощ за Украйна през следващата година

Норвегия предлага 8,4 млрд. долара помощ за Украйна през следващата година

bTV Бизнес екип

Какво включва програмата "Нансен"?

Норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре предложи страната да предостави 85 милиарда норвежки крони (около 8,4 милиарда долара) в помощ на Украйна през 2026 година. Това предложение беше обявено по време на посещението му в Киев, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, предава БНР. 

Снимка: Getty Images/iStock

Стьоре подчерта, че е от съществено значение да се запази ангажиментът на Норвегия към Програмата за подкрепа "Нансен", и отбеляза, че е настъпил подходящият момент да бъде изпратен ясен сигнал за тази подкрепа към украинските партньори.

FT: Украйна предлага на Тръмп оръжейна сделка за 100 млрд. долара, за да получи гаранции за сигурност

Премиерът също така заяви, че при сформирането на новия норвежки парламент (Стортингет), ще бъдат поканени всички политически партии да обсъдят предложението на правителството относно начина, по който да се разпредели планираното финансиране. Това подчертава стремежа на Норвегия към прозрачен и съгласуван процес при вземането на важни външнополитически решения.

Според информация от пресслужбата на норвежкото правителство, ако парламентът одобри новото предложение, общата помощ на страната за Украйна ще достигне 275 милиарда норвежки крони, или приблизително 27,1 милиарда долара. Това ще затвърди позицията на Норвегия като един от най-активните поддръжници на Украйна в международен план.

ЕК сваля тавана на петролните цени на 45 долара за барел

Програмата "Нансен" представлява всеобхватна рамка за предоставяне на както хуманитарна, така и военна помощ на Украйна. Тя първоначално беше с бюджет от 205 милиарда норвежки крони за периода 2023–2030 г., но през декември 2024 г. срокът и бюджетът бяха удължени. През март 2025 г. програмата получи допълнителни 50 милиарда крони, като това подчертава нарастващия ангажимент на Норвегия към украинската кауза. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата