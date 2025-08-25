Норвегия предлага 8,4 млрд. долара помощ за Украйна през следващата година

Какво включва програмата "Нансен"?

Норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре предложи страната да предостави 85 милиарда норвежки крони (около 8,4 милиарда долара) в помощ на Украйна през 2026 година. Това предложение беше обявено по време на посещението му в Киев, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, предава БНР.

Стьоре подчерта, че е от съществено значение да се запази ангажиментът на Норвегия към Програмата за подкрепа "Нансен", и отбеляза, че е настъпил подходящият момент да бъде изпратен ясен сигнал за тази подкрепа към украинските партньори.

Премиерът също така заяви, че при сформирането на новия норвежки парламент (Стортингет), ще бъдат поканени всички политически партии да обсъдят предложението на правителството относно начина, по който да се разпредели планираното финансиране. Това подчертава стремежа на Норвегия към прозрачен и съгласуван процес при вземането на важни външнополитически решения.

Според информация от пресслужбата на норвежкото правителство, ако парламентът одобри новото предложение, общата помощ на страната за Украйна ще достигне 275 милиарда норвежки крони, или приблизително 27,1 милиарда долара. Това ще затвърди позицията на Норвегия като един от най-активните поддръжници на Украйна в международен план.

Програмата "Нансен" представлява всеобхватна рамка за предоставяне на както хуманитарна, така и военна помощ на Украйна. Тя първоначално беше с бюджет от 205 милиарда норвежки крони за периода 2023–2030 г., но през декември 2024 г. срокът и бюджетът бяха удължени. През март 2025 г. програмата получи допълнителни 50 милиарда крони, като това подчертава нарастващия ангажимент на Норвегия към украинската кауза.

