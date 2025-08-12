Непал прави изкачването на 97 върха безплатно, докато таксите за Еверест се увеличават сериозно

Целта е да се насърчи туризма в по-отдалечените райони

Непал ще направи изкачването на 97 хималайски върха безплатно през следващите две години в опит да насърчи туризма в по-отдалечените райони. Това се случва на фона на увеличаването на таксите за разрешително за изкачване на връх Еверест — най-високия връх в света — през пиковия сезон до 15 000 долара (около 26 700 лв) от септември, като това е първото такова поскъпване за близо десетилетие.

От Департамента по туризъм на Непал заявиха, че се надяват инициативата да подчертае „неразкритите туристически продукти и дестинации“ на страната. Алпинизмът представлява значим източник на приходи за Непал, където се намират десетте най-високи върха в света. Таксите за изкачване на върхове донесоха 5,9 милиона долара през миналата година, като Еверест съставлява повече от три четвърти от тази сума, съобщава BBC.

Върховете, за които ще се премахнат таксите, се намират в провинциите Карнали и Сурурпашким в Непал, като тяхната височина варира между 5 970 m (19 590 фута) и 7 132 m. И двете провинции, разположени в далечния запад на Непал, са сред най-бедните и най-слабо развити региони в страната.

„Въпреки зашеметяващата невероятна красота, броят на туристи и алпинисти тук е много нисък, тъй като достъпът е толкова труден. Надяваме се новата разпоредба да помогне“, каза Химал Гаутам, директор на Департамента по туризъм на Непал.

„Те могат да създадат работни места, да генерират приходи и да подсилят местната икономика“, заяви той, цитиран от The Kathmandu Post.

Но остава неясно дали властите имат планове да подобрят инфраструктурата и свързаността към тези отдалечени райони и доколко местните общности ще могат да посрещнат евентуален наплив от алпинисти, ако инициативата за безплатно катерене се окаже успешна.

До този момент алпинистите исторически проявяват малък интерес към тези 97 отдалечени върха — през последните две години само 68 души са се осмелили да ги изкачат. За сравнение, само през 2024 г. са издадени около 421 разрешителни за изкачване на Еверест.

Еверест, най-високият връх в света с над 8 849 m, в последните години се сблъсква с пренаселеност, екологични проблеми и поредица фатални опити за изкачване.

През април 2024 г. Върховният съд на Непал нареди на правителството да ограничи броя на издаваните разрешителни за изкачване на Еверест и още няколко върха, подчертавайки, че трябва да се "уважава капацитетът" на планините. През януари тази година властите обявиха увеличение с 36% на таксите за разрешителни. За желаещите да изкачат върха извън основния сезон от април до май, цената вече ще бъде 7 500 долара (около 13 350 лв) за периода септември-ноември и 3 750 долара (около 6 670 лв) за декември-февруари.

Парламентът на Непал също обсъжда нов закон, който ще изисква всеки, който иска да покори Еверест, първо да е изкачил връх над 7 000 m в страната. Според The Kathmandu Post това прави върховете в Карнали и Сурурпашким „идеални тренировъчни терени“.

