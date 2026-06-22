×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1467 BGN
Петрол
77.89 $/барел
Bitcoin
$64,041.5
Последвайте ни
1 USD
1.1467 BGN
Петрол
77.89 $/барел
Bitcoin
$64,041.5
БГ Бизнес Digital4Sofia: Кои са темите, които вълнуват бизнеса през 2026 г.?

Digital4Sofia: Кои са темите, които вълнуват бизнеса през 2026 г.?

bTV Бизнес екип

"Тази година имаме най-висок интерес към събитието досега", казва организаторът Любомир Атанасов

Най-голямото издание досега на Digital4Sofia събира експерти от над 10 държави, за да обсъдят най-новите тенденции в дигиталния маркетинг, електронната търговия и технологиите. Какво отличава тазгодишното събитие и как изкуственият интелект променя индустрията разказа организаторът на конференцията Любомир Атанасов.

По думите му тазгодишното издание се радва на рекорден интерес и предлага по-богата международна програма в сравнение с предходните години.

„Тази година имаме най-висок интерес към събитието досега. Освен това сме поканили лектори от над 10 държави, които споделят различен опит и експертиза. Програмата е по-богата, а интерактивните формати и дискусионните панели създават повече възможности за участие на аудиторията“, каза Атанасов. Събитието се проведе на 11 юни.

Според него създаването на програма, която да бъде полезна както за начинаещи, така и за напреднали специалисти, изисква постоянна работа и проучване на актуалните теми.

Digital4Sofia PRO Marketing Conference се завръща с най-силното си международно издание до момента

„През цялата година следим какво вълнува хората и бизнеса. Правим проучвания и анализираме кои теми са най-актуални, за да предложим съдържание, което е максимално полезно за посетителите“, обясни той.

Атанасов посочи, че най-голямо влияние върху съдържанието на конференцията през последните години оказва развитието на изкуствения интелект.

„Изкуственият интелект създаде тенденция, която всички трябва да следваме. Днес не говорим само за това какво е AI, а показваме практически как може да бъде използван по-ефективно и кои инструменти дават най-добри резултати според опита на специалистите“, каза той.

По думите му фокусът е поставен върху реалните приложения на технологията в маркетинга, бизнеса и електронната търговия.

Организаторът на Digital4Sofia подчерта, че най-важният урок, който е научил през годините, е значението на постоянството.

„Може да звучи банално, но постоянството е най-важното. Тази година Digital4 отбелязва 10 години. През това време не сме спирали да развиваме инициативата и днес вече присъстваме в 17 града в България“, заяви Атанасов.

Според него успехът на събитието се дължи на активната общност и интереса на бизнеса към качествено професионално съдържание.

„Пълните зали, многото изложители и активното участие на хората са най-доброто доказателство, че създаваме стойност за общността“, допълни той.

Вижте целия разговор във ВИДЕОТО!

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Половината хора в САЩ казват, че американската мечта е недостижима за повечето хора в момента
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Космосът вече струва 1 долар на гигабайт“: Как българската компания „счупи“ пазарната бариера в орбита
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Още 13 маршрута от София: До кои нови дестинации ще лети Wizz Air през лятото на 2026 г.?
Стефани Боова

Стефани Боова

Какво се случва с общия имот след развод?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата