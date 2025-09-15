Най-високата сграда в ЕС струва половин милиард евро и има цели 57 асансьора

Небостъргачът представлява иновативен комплекс със смесено предназначение

Най-високата сграда в ЕС е варшавската кула, която представлява 310-метров стъклен небостъргач. Тя детронира предишния рекордьор, кулата на Комерцбанк във Франкфурт, и е 6-тата по височина на Стария континент – първите пет са в Русия.

В самото сърце на Варшава се извисява сграда, която не само промени контурите на столицата на Полша, но и постави нов европейски рекорд.

Varso Place е символ на архитектурна амбиция и техническо съвършенство на новата епоха. Това е иновативен комплекс със смесено предназначение, бизнес, търговски и развлекателни цели, състоящ се от три сгради: най-високата - Varso Tower и Varso 1 и Varso 2, с височина 81 и 90 метра. Общата площ на всички сгради е цели 140 000 квадратни метра, като те включват офиси, хотел, ресторанти, кафенета, иновационен център, фитнес клуб, медицински център, както и - най-високата панорамна площадка във Варшава и цяла Полша, съобщава Punkufer.

Проектирането на кулата

Впечатляващата кула Varso е проектирана от известното британско архитектурно студио Foster + Partners, докато другите две сгради са дело на местни архитекти от HRA Architekci.

Цената на това амбициозно начинание се оценява на 500 милиона евро, а реализацията му отне десетилетие - от първата идея през 2011 г. до тържественото завършване на строителството и откриването на комплекса през 2022 г.

С цели 57 инсталирани асансьора и осем ескалатора, Varso Place отговаря на нуждите както на съвременните бизнес потребители, така и на посетителите, които идват да се насладят на панорамата на града или на ресторант и бар Skytop на най-високите етажи.

Снимка: Varso Place

Специално проектирани панорамни асансьори позволяват на посетителите да достигнат до обществено достъпни платформи - наблюдателни площадки на 205 и 230 метра, а една от тях е „плаващият стъклен асансьор“ - инженерна перла, която се изкачва със скорост от 8 метра в секунда и чиито стени стават прозрачни по време на пътуването, като по този начин допълнително засилват впечатлението, което гледката от тази височина неминуемо оставя у всеки.

