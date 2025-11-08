BGN → EUR
Свят Най-странните рекорди на Гинес

Най-странните рекорди на Гинес

Свят

bTV Бизнес екип

Колко струва регистрацията в рекордите

Книгата на световните рекорди на Гинес често се възприема като куриоз – колекция от необичайни, забавни и понякога абсурдни човешки постижения. Но зад шарените заглавия и ексцентричните рекордьори стои сериозен бизнес модел, който се разширява от печатни издания до глобални маркетинг кампании, телевизионни формати и корпоративни събития.

Днес Guinness World Records е не само енциклопедия на необичайното, а мултимилионна организационна машина, която консултира брандове как да привличат внимание, да ангажират аудитории и да създават съдържание, което става вирусно.

Дубай постави нов рекорд: Колко струва най-скъпото кафе?

История, която започва от спор в кръчма

Идеята за книгата се ражда през 1951 г., когато сър Хю Бийвър – директор на бирената компания Guinness Brewery, спори на лов дали златният тетрев е най-бързата дивечова птица в Европа. След като не откриват отговор в нито една енциклопедия, той решава да създаде книга, която да събира най-екстремните постижения.

Днес книгата е продадена в над 150 милиона копия, преведена е на над 40 езика, а рекордите се регистрират в над 100 държави.

Най-странните рекорди

РекордДържаваКакъв е ефектът?
Най-голямата пица в света – 1,2 км в диаметърСАЩPizza Hut използва рекорда за старта на нов продукт
Най-много хора, облечени като Смърфове – 3 549ГерманияГрадът привлече туристи и медии за местен фестивал
Най-дългото влакче от суши – 1 500 мЯпонияРесторантска верига отбеляза годишнина с глобална PR кампания
Най-дългият урок по танци онлайн – 27 часаИндияКампания за благотворителност + корпоративен ангажимент

Тези рекорди може да изглеждат странни или забавни, но те изпълняват цел: разказват история, създават повод за разговор, правят марката забележима.

Френски град се напълни със смърфове и счупи световен рекорд

Защо хората продължават да поставят рекорди

Психолозите казват: защото това е форма на самоутвърждаване, социален сигнал, че човек е изключителен, дори в малка ниша.

Но за бизнеса това е нещо друго: рекордът е инструмент за диференциация в шумен и конкурентен свят.

Гинес днес: сертификация срещу такса

Много хора не знаят, че за да бъде рекордът признат, е нужен официален арбитър – и това струва пари. Корпоративните кампании могат да достигнат 10 000–30 000 евро, включително подготовка, проверка и публичност.

