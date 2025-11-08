Най-странните рекорди на Гинес

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Колко струва регистрацията в рекордите
Книгата на световните рекорди на Гинес често се възприема като куриоз – колекция от необичайни, забавни и понякога абсурдни човешки постижения. Но зад шарените заглавия и ексцентричните рекордьори стои сериозен бизнес модел, който се разширява от печатни издания до глобални маркетинг кампании, телевизионни формати и корпоративни събития.
Днес Guinness World Records е не само енциклопедия на необичайното, а мултимилионна организационна машина, която консултира брандове как да привличат внимание, да ангажират аудитории и да създават съдържание, което става вирусно.
Идеята за книгата се ражда през 1951 г., когато сър Хю Бийвър – директор на бирената компания Guinness Brewery, спори на лов дали златният тетрев е най-бързата дивечова птица в Европа. След като не откриват отговор в нито една енциклопедия, той решава да създаде книга, която да събира най-екстремните постижения.
Днес книгата е продадена в над 150 милиона копия, преведена е на над 40 езика, а рекордите се регистрират в над 100 държави.
|Рекорд
|Държава
|Какъв е ефектът?
|Най-голямата пица в света – 1,2 км в диаметър
|САЩ
|Pizza Hut използва рекорда за старта на нов продукт
|Най-много хора, облечени като Смърфове – 3 549
|Германия
|Градът привлече туристи и медии за местен фестивал
|Най-дългото влакче от суши – 1 500 м
|Япония
|Ресторантска верига отбеляза годишнина с глобална PR кампания
|Най-дългият урок по танци онлайн – 27 часа
|Индия
|Кампания за благотворителност + корпоративен ангажимент
Тези рекорди може да изглеждат странни или забавни, но те изпълняват цел: разказват история, създават повод за разговор, правят марката забележима.
Психолозите казват: защото това е форма на самоутвърждаване, социален сигнал, че човек е изключителен, дори в малка ниша.
Но за бизнеса това е нещо друго: рекордът е инструмент за диференциация в шумен и конкурентен свят.
Много хора не знаят, че за да бъде рекордът признат, е нужен официален арбитър – и това струва пари. Корпоративните кампании могат да достигнат 10 000–30 000 евро, включително подготовка, проверка и публичност.
