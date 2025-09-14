Най-скъпите торти, правени някога

Първенецът в класацията е торта, струваща 75 милиона долара

Тортата е символ на празника – независимо дали става дума за рожден ден, сватба или корпоративно събитие. Но когато говорим за лукс и престиж, някои сладкарски произведения далеч надхвърлят границите на традиционния десерт и се превръщат в истински произведения на изкуството, оценявани на милиони. Представяме ви няколко от най-скъпите торти, създавани някога.

Най-скъпата торта, правена някога, е „Runaway Cake“ на Деби Уингам, творение за 75 милиона долара, създадено за съвместния рожден ден и годеж на дъщеря ѝ в ОАЕ. Тази торта за подиум с дължина 1,8 метра е покрита със скъпоценни камъни, включително хиляди диаманти, а също така е украсена с ядливи перли и фондан. Луксът ѝ се дължи на тези ценни камъни, които вече са били собственост на клиента.

Сватбената торта на Принц Чарлз и Даяна

През 1981 г. сватбата на британския престолонаследник и Лейди Даяна Спенсър се превърна в събитие, гледано от милиони по целия свят. Основната сватбена торта беше висока повече от 1,5 метра и струваше около 40 000 долара (по днешни пари – няколкостотин хиляди). Дори парчета от нея, запазени като сувенири, бяха продавани на търгове десетилетия по-късно за хиляди долари.

Британският дизайнер Тим Смит създаде уникална торта, вдъхновена от филмовата сага „Карибски пирати“. Изработката ѝ отне няколко седмици, а стойността ѝ бе оценена на 52 милиона долара. Тази 8-слойна торта е направена от Джулс и Тим Смит само за пет дни за Гей сватбено шоу и е най-скъпата сватбена торта в света.

Това е обикновена бяла фондан торта, без информация за основния вкус. Украсена е с 4000 диаманта.

Диамантена торта за гала – 30 милиона долара

7-етажната торта е направена от Бъди Валастро, създателят на риалити шоуто Cake Boss, и неговия екип за едно от скъпите партита, организирани от Девора Роуз, главен редактор на списание Social Life. Тази торта е най-скъпата торта в Cake Boss.

Девора Роуз е помолила създателя на риалити шоуто да проектира торта на стойност 30 милиона долара, а традиционната торта е била направена с бижута като рубини, диаманти, сапфири и изумруди.

Луксозната торта за рожден ден в ОАЕ

През 2018 г. в Обединените арабски емирства бе направена 120-килограмова торта за рожден ден, украсена със златни листа, ръчно изрисувани фигури и скъпоценни камъни. Стойността ѝ се изчисляваше на около 1 милион долара.

Това е уникален шедьовър, представляващ върховния лукс и богата симфония от рядка плодова основа, напоена с коняк.

