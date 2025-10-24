От Манхатън до Монако – апартаменти, които превръщат представата за дом в произведение на изкуството

В света на ултралуксозните недвижими имоти има няколко апартамента, които не просто впечатляват със своите размери и дизайн, но и задават тон за ценовите рекорди на пазара. От Лондон до Мумбай тези имоти са символ на богатство, стил и инвестиционна класа. Представяме ви пет от най-скъпите апартаменти на планетата.

One Hyde Park Penthouse – Лондон

Снимка: Sotheby's International Realt

Дуплекс пентхаусът в емблематичния комплекс One Hyde Park в Лондон се продава за над 223 милиона долара, което го нарежда сред най-скъпите апартаменти в света. Разположен в сърцето на Knightsbridge с гледка към Hyde Park, имотът е бившият личен дом на строителния магнат Ник Канди. Апартаментът обхваща 18 000 квадратни фута на 10-ти и 11-ти етаж и излъчва изключителен лукс. Вътрешният интериор е в елегантна палитра от кремаво, златно и сребърно с висококачествени материали, мебели по поръчка и детайлно изпипани елементи.

Имотът включва пет спални с индивидуални мраморни бани и просторни вградени гардероби. Основният апартамент, който е с гледка към Hyde Park, заема 2 300 квадратни фута и разполага с две бани с джакузи и обширен дрешник. Сред другите забележителни помещения са просторната дневна с високи тавани и японската кухня с черен гранит и първокласни уреди, като имотът предлага и спа зона, фитнес, бар, винена изба за 750 бутилки, медиа зала, четири складови помещения и подземен паркинг за четири автомобила.

CitySpire Penthouse – Ню Йорк

Снимка: Luxury Rentals Manhattan

Триетажният пентхаус на CitySpire, разположен на 73-ти, 74-ти и 75-ти етажи, предлага 8 000 кв. фута лукс и гледка към целия Манхатън и Central Park. Апартаментът разполага с шест спални, девет бани, медиа зала и конферентна зала. Освен това има отделен апартамент за персонала и винена изба с капацитет за 1 000 бутилки. Пентхаусът има 135 прозореца и 360-градусови тераси, които се считат за най-високите в града. Апартаментът е реновиран от Стивън Клар с помощта на интериорния дизайнер Хуан Пабло Молино в класически стил. С цена от 12 500 долара на квадратен фут и обща цена от 100 млн. долара имотът остава едно от най-значимите предложения за суперлукс в Ню Йорк.

Central Park Tower Penthouse – Ню Йорк

Снимка: New York City Real Estate

Триетажният мегапентхаус в Central Park Tower е най-скъпият обявен имот в Съединените щати. Той обхваща 17 500 квадратни фута и се намира между 129-ти и 131-ви етажи на небостъргач в престижния комплекс „Billionaires’ Row“. Имотът разполага със седем спални, осем бани и три отделни тоалетни. Централно място в апартамента заема внушителна бална зала с площ от 2 000 квадратни фута и изключително високи тавани, а пентхаусът предлага и най-високата тераса в света, намираща се на 1 460 фута над Манхатън. Луксозните удобства включват външен басейн от 60 фута, вътрешен басейн от 62 фута, спа зона, фитнес, частен ресторант с Michelin готвачи, винена и пура зала. Цената от 250 милиона долара, или 14 000 долара на квадратен фут, предизвиква дебати за възможността пазарът на ултралуксозни имоти да реализира такава сделка, но интересът сред супербогатите купувачи остава значителен.

Tour Odeon Sky Penthouse – Монако

Снимка: The Pinnacle List

Пететажният Sky Penthouse в Tour Odeon Tower в Монте Карло, който се оценява на стойност от 387 млн. долара, обхваща впечатляващите 35 500 квадратни фута и предлага 360-градусова гледка над Средиземно море, включително към плажа Ларвото и Лигурско море. Апартаментът впечатлява с панорамен басейн на покрива, свързан с водна пързалка, както и с модерен интериор и изискано осветление. Имотът заема последните пет етажа на комплекса Tour Odeon – една от най-високите сгради в Монте Карло. Архитект на проекта е Александър Жирал, а интериорният дизайн е дело на Алберто Пинто. Tour Odeon Sky Penthouse е сред най-скъпите имоти в Европа по цена на квадратен метър и се счита за символ на разкоша и престижния начин на живот на френската ривиера.

Antilia – Мумбай

Снимка: Altoo

Домът на индустриалния магнат Мукеш Амбани е безспорно най-скъпата частна резиденция в света. 27-етажният Antilia в Южна Мумбай обхваща 400 000 квадратни фута и е проектиран да издържа земетресения с магнитуд от 8 по скалата на Рихтер. Имотът, чиято оценка достига до 2 млрд. долара, включва шестетажен гараж за 168 автомобила, шестетажен личен апартамент, хеликоптерни площадки, салон, кино за 50 души, храм и градини. Архитектурният дизайн е вдъхновен от лотос и слънце, като всеки етаж се характеризира с изключително високи тавани. Antilia е не просто дом, а символ на статута и мощта на Индия на глобалната икономическа сцена.

Луксът устоява на пазарните колебания

От Лондон до Мумбай - тези пет имота доказват, че ултралуксозният сегмент на недвижимите имоти продължава да бъде терен за милиардери и инвеститори, които търсят комбинация от престиж, удобства и стратегическа инвестиция. Въпреки спада в продажбите на луксозни апартаменти в Ню Йорк интересът към такива „трофейни“ имоти остава висок, което показва, че върховият лукс и уникалните гледки все още държат най-богатите купувачи нащрек.