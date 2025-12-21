Най-изолираната страна в света, съседите ѝ са на 1600 км разстояние

Тази страна е "забранена" за змии

Изцяло заобиколена от океан в радиус от 1600 километра, без съседни държави, тази страна се намира в Тихия океан и е разделена на два основни острова. Площта ѝ достига 270 000 квадратни километра, но има само 5 милиона жители. Въпреки това, тази страна има 30 милиона овце, средно по 6 овце на човек.

Можете да шофирате половин час през обширни полета, без да срещнете никого. Не само това, но в радиус от само няколко десетки километра можете да видите едновременно сняг, вулкани, дъждовни гори и плажове.

Змиите не са позволени

Близо 80% от животните и растенията в тази страна не съществуват никъде другаде по света. Интересното е, че в тази страна няма змии, а законите ѝ строго забраняват вноса на тези животни в страната. Всеки, който наруши това, ще бъде строго наказан. Столицата е Уелингтън.

Добре дошли в Нова Зеландия, най-самотната страна в света.

