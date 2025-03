Най-добрият плаж за 2025 г. се намира в наша съседка

Това с топ 10 на най-добрите плажове в света през 2025 г.

Със затоплянето на времето всеки започва да си мечтае за дълги летни дни, плажове и хубаво настроение. Независимо дали искате да мързелувате на мек пясък или да се потопите в нови приключения, тазгодишните най-добри плажове с задължителни за посещение.

Наградите Travellers Choice Awards Best of the Best отбелязват най-високото ниво на съвършенство в пътуванията. В тазгодишният списък за най-добри плажове в свет з 2025 г. на първо място се нареди плажът Елафониси на остров Крит в Гърция, съобщава Forbes.

Повече за плажа

Плажът Елафониси е едно от най-красивите и известни природни чудеса на Крит, разположен в югозападната част на острова, на около 75 км. от Ханя. Този плаж се отличава с приказен вид, кристално чисто море и характерен розов пясък, който е създаден от натрошени миди и корали.

Какво отличава Елафониси от другите плажове?

На първо място, това е розов пясък, а специфичният му цвят идва от микроскопични фрагменти от раковини и корали. Интензивността му варира в зависимост от сезона и метеорологичните условия.

Недалеч от брега се намира малкият остров Елафониси, до който лесно може да се стигне пеша през плитки води. Островът е част от защитена екосистема и е дом на редки растителни видове. До плажа Елафониси може да се стигне с кола през планинските райони на Крит или с лодка от Палеохора, което дава възможност за различна гледна точка на това красиво крайбрежие.

Въпреки че някога е бил скрит рай, Елафониси днес е един от най-посещаваните плажове на Крит, така че е най-добре да го посетите рано сутрин или извън високия сезон (май-юни, септември).

Препоръчва се и посещение на манастира Хрисоскалитис, разположен на пет километра северно от Елафониси. Този манастир е построен върху висока скала и прилича на крепост. Според легендата последното стъпало, водещо до манастира, е от злато, но може да се види само от тези, които наистина вярват в Бог.

Топ 10 на най-добрите плажове в света през 2025 г.:

Плаж Елафониси, Крит, Гърция

Banana Beach, Пукет, Тайланд

Ийгъл Бийч, Ораньестад, Аруба

Сиеста Бийч, Сиеста Кий, Флорида

Falésia Beach, Алгарве, Португалия

Плаж Варадеро, Варадеро, Куба

Плаж Баваро, Пунта Кана, Доминиканска република

Плаж Плая де Муро, Майорка, Испания

Келингкинг Бийч, Нуса Пенида, Индонезия

Плаж Миртос, Кефалония, Гърция

