Най-богатото поколение в САЩ увеличи богатството си, докато останалите изостанаха

Между 1983 и 2022 г. относителното богатство на домакинствата в Съединените щати на възраст 75 години и повече нараства рязко, докато средното нетно състояние на всички други възрастови групи намалява, показва нов труд на икономиста от Нюйоркския университет Едуард Улф.

Три основни фактора на нарастващата пропаст

Улф установява, че разликата се дължи основно на три фактора: равнището на жилищна собственост, делът на притежаваните акции и ипотечният дълг. Той се фокусира върху разликата в медианното нетно богатство между американците над 75 години и тези под 35 години.

Неочаквани резултати от първоначалното изследване

Въведението към изследването разкрива, че Улф първоначално е смятал да проучи относителния и абсолютния спад в богатството на по-младите американци. Но проучването му показва, че „истинската история е забележителният възход в нетното богатство на по-възрастните американски домакинства“.

Докладът сочи, че равнището на жилищна собственост сред американците на 65 и повече години се е увеличило с повече от седем процентни пункта в периода 1983–2022 г., докато сред хората под 35 години е останало почти непроменено.

Ползи от поскъпването на недвижимите имоти

Бейби-бумърите, които притежават жилища, извлякоха ползи от ръста на цените на имотите през последните десетилетия на фона на недостиг на жилища и растящо търсене. Те задържат тези имоти, за сметка на по-младите потенциални купувачи. Към 2022 г. семейства на бейби-бумъри без деца у дома притежават два пъти повече жилища с по три или повече спални, отколкото милениали с деца.

На фона на по-скъпи ипотеки за младите

В същото време по-младите, които все пак успяват да купят жилище, се сблъскват с ръст на ипотечния дълг, който нараства много по-бързо, отколкото при по-възрастните американци.

По-възрастните американци също се възползват непропорционално от стабилния фондов пазар. Разрастващата се популярност на 401(k) и други пенсионни схеми, базирани на акции, увеличава богатството на бейби-бумърите.

Не всички бейби-бумъри са в благоприятна позиция

Все пак не всички представители на това поколение са толкова късметлии. Много възрастни американци се затрудняват да намерят достъпно и пригодено за нуждите им жилище под наем или за покупка за по-късните години от живота си.

С нарастващите разходи за дългосрочни грижи и здравеопазване, както и с увеличаването на местните данъци, разходите за поддръжка на имоти и застрахователните премии, дори някои собственици на жилища във възрастта на бейби-бумърите усещат финансов натиск, съобщава Business Insider.

Чувствителни към цената на жилището

Около една трета от домакинствата на възраст 65+ са били финансово обременени през 2023 г., т.е. са изразходвали над 30% от доходите си за жилище, сочи нов доклад на Съвместния център за жилищни изследвания към Харвард. Повече от половината от тях са силно обременени, като харчат над 50% от доходите си за жилищни разходи.

